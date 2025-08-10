Tăng Duy Tân và Bích Phương lại gây bàn tán

Tăng Duy Tân được phát hiện chỉ theo dõi Bích Phương trên Instagram. Động thái của nam ca sĩ gây chú ý.

Trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân được phát hiện chỉ theo dõi một mình Bích Phương. Trước đó, tài khoản này có follow một số bạn bè khác. Động thái của Tăng Duy Tân được cho là công khai mối quan hệ với Bích Phương.

Cùng thời điểm, clip người hâm mộ trêu đùa Bích Phương về chuyện tình với Tăng Duy Tân lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một fan đề nghị Bích Phương chúc mừng sinh nhật chồng cô. Khi Bích Phương hỏi tên người chồng, fan nữ trả lời: “Tân”. Tiếp đó, Bích Phương hỏi tên fan nữ, người này trả lời: “Phương”. Nghe đến đây, Bích Phương đáp: “Sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ”.

Tăng Duy Tân chỉ theo dõi Bích Phương. Ảnh: NSX.

Thời gian qua, Tăng Duy Tân và Bích Phương thoải mái hơn trong việc tương tác với nhau. Tăng Duy Tân còn tham gia Em xinh “say hi” để hỗ trợ team Bích Phương. Khi thấy Bích Phương khóc vì đồng đội bị loại, Tăng Duy Tân nói: “Tôi bị ám ảnh nhưng cũng yêu tiếng khóc này”.

Trong suốt quá trình quay, Tăng Duy Tân được phát hiện xưng “anh” với Bích Phương dù kém tuổi. Khi Trấn Thành yêu cầu Tăng Duy Tân chia sẻ suy nghĩ sau quá trình làm việc chung với các em xinh, đặc biệt Bích Phương, Tăng Duy Tân trả lời: “Nếu được cho chọn lại, em vẫn muốn được làm việc với 4 cô gái này. Đặc biệt, em cảm thấy rất may mắn khi vào đội của Phương”. Lúc này, Bích Phương thốt lên: “Ngại”, “Ngượng”.

Bích Phương và Tăng Duy Tân vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm. Cả hai được nhìn thấy đi du lịch cùng nhau. Song khi được hỏi trực tiếp về mối quan hệ với Bích Phương, Tăng Duy Tân cho biết cả hai chỉ là đồng nghiệp.