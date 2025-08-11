Mỹ nhân 28 tuổi phản hồi tin hẹn hò G-Dragon

Sana và G-Dragon vướng tin hẹn hò hồi tháng 4. Sau đó, 2 thần tượng lần lượt lên tiếng phủ nhận.

Ngày 11/8, tờ SPOTV đưa tin Sana, thành viên nhóm nhạc TWICE lên tiếng về tin hẹn hò G-Dragon.

G-Dragon và Sana từng vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 4. Thời điểm đó, G-Dragon đăng ảnh TWICE biểu diễn với tư cách khách mời tại buổi hòa nhạc của Coldplay ở Hàn Quốc sau đó gắn tài khoản của Sana.

Mới đây, Sana lên tiếng giải thích về tin hẹn hò. Cô cho biết việc G-Dragon gắn tài khoản chỉ để quảng bá cho cuộc phỏng vấn giữa 2 người.

G-Dragon và Sana lần lượt lên tiếng về tin hẹn hò. Ảnh: News1.

Về tin đồn hẹn hò, Sana chia sẻ: "Hôm đó thật sự rất đáng nhớ. Đó là cuộc gặp rất bất ngờ. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau cho đến khi Sana's Fridge Interview diễn ra. Tôi không biết có thể nói điều này không, nhưng anh ấy đã gắn tài khoản của tôi trên story. Mọi người đều biết anh ấy sẽ xuất hiện trên Sana's Fridge Interview nhưng cuộc phỏng vấn mới được ghi hình vài ngày nên tôi chưa thể nói gì cả. Lúc đó, tôi rất muốn đính chính anh ấy chỉ tham gia Sana's Fridge Interview mà thôi nhưng tôi phải chờ đợi. Bây giờ tôi đã có thể chia sẻ. Tôi rất vui khi có thể nói với các bạn thông tin này".

Trước đó, phía G-Dragon cũng lên tiếng phủ nhận việc nam rapper hẹn hò đàn em. Theo Galaxy Corporation, công ty quản lý của G-Dragon, nam rapper quay chương trình YouTube Dex and Sana’s Cold Interview do Sana và Dex dẫn dắt vào 14/4. Sau đó, ngày 22 cùng tháng, anh xuất hiện ở đêm nhạc của Coldplay. Sau khi quay chương trình YouTube Dex and Sana’s Cold Interview, G-Dragon chỉ gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của Sana như một biểu hiện của sự thân thiện.

Công ty cũng cho biết G-Dragon nhận lời tham gia chương trình nói trên nhờ mối quan hệ cá nhân với MC Dex. Sự góp mặt của Sana được xác nhận chỉ một ngày trước buổi ghi hình. “Chúng tôi ban đầu không đưa ra lời giải thích vì lo ngại điều đó sẽ tiết lộ sự xuất hiện của G-Dragon trong chương trình”, Galaxy Corporation nói thêm.