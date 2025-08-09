Lý Liên Kiệt tặng con gái của hồi môn đắt đỏ

Con gái của Lý Liên Kiệt sắp kết hôn. Tài tử tặng cô xe hơi trị giá khoảng 300.000 NDT làm của hồi môn.

Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt thông báo con gái lớn của ông sắp kết hôn. Lý Liên Kiệt đăng bài chúc mừng dấu mốc quan trọng này và cho biết món quà cưới ông tặng con gái là một chiếc xe hơi sản xuất trong nước, giá khoảng 300.000 NDT. Lý Liên Kiệt đã đặt mua xe tại Bắc Kinh.

Lý Liên Kiệt chia sẻ trong bài viết con gái ông đặc biệt thích chiếc xe này vì thiết kế đẹp, bắt mắt, phần ghế ngồi thoải mái. Ông còn tâm sự thêm: "Tôi mong sớm được nhận chiếc xe để cặp vợ chồng trẻ có thể đưa ông cụ này đi dạo".

Lý Liên Kiệt tặng con gái ôtô làm quà cưới. Ảnh: iFeng.

Theo QQ, người con Lý Liên Kiệt nhắc tới là Lý Tư (37 tuổi). Lý Tư là con gái của Lý Liên Kiệt với vợ cũ Hoàng Thu Yến.

Lý Liên Kiệt kết hôn người vợ đầu là Hoàng Thu Yến và có 2 con gái. Sau đó, ông ly hôn và đến với nữ diễn viên Lợi Trí. Từng có thời điểm, Lý Liên Kiệt vướng tin ngoại tình với Lợi Trí khi chưa ly hôn Hoàng Thu Yến. Việc đó khiến ông bị chỉ trích, thậm chí có tin đồn 2 con gái đầu “quay lưng” với Lý Liên Kiệt vì vấn đề này.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Lý Liên Kiệt tiết lộ con gái chưa bao giờ trách cứ ông. Động thái của ông được cho là ngầm phủ nhận chuyện ngoại tình. Hiện tại, ông có 4 con gái.

Gần đây, thông qua các bài đăng, livestream trên mạng xã hội, Lý Liên Kiệt thường nhắc tới các con gái. Nam diễn viên còn tiết lộ con gái thứ 2 Lý Đài Mật hiện là bác sĩ nhãn khoa.