Chương trình âm nhạc bị hủy bỏ vì tình dục hóa trẻ em

Under 15 bị chỉ trích vì để các bé dưới 15 tuổi mặc trang phục không phù hợp. Sau khi vướng tranh cãi, ê-kíp sản xuất quyết định hủy bỏ chương trình.

Chương trình âm nhạc Under 15 bị chỉ trích vì lạm dụng và coi trẻ em là đối tượng tình dục. Chương trình cuối cùng bị hủy bỏ hoàn toàn, tờ MoneyS đưa tin. Ngày 9/8, đài KBS thông báo sau khi trao đổi nội bộ với nhiều cuộc tham vấn khác nhau đồng thời xét đến dư luận trong nước và quốc tế, ê-kíp sản xuất quyết định hủy bỏ hoàn toàn chương trình Under 15.

Under 15 là chương trình tuyển chọn nghệ sĩ Kpop toàn cầu. Tuy nhiên, ngay khi chương trình chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì ê-kíp tuyển chọn các thí sinh nữ dưới 15 tuổi từ hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Under 15 bị hủy bỏ hoàn toàn sau khi vướng tranh cãi. Ảnh: News1.

Công chúng chỉ ra Under 15 khuyến khích việc coi trẻ em là đối tượng tình dục bằng cách phát hành video giới thiệu các thí sinh nhảy múa trong trang phục hở hang và ảnh đại diện có mã vạch. Công ty sản xuất Crea Studio tổ chức một cuộc họp báo vào 25/3 để làm rõ tình hình. Công ty tuyên bố chương trình đã vượt qua quá trình đánh giá sơ bộ của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc. Tuy nhiên, thông tin này là sai sự thật. Việc này càng làm gia tăng tranh cãi.

Đài truyền hình sau đó dừng phát sóng chương trình để nhà sản xuất xem xét và tổ chức lại nội dung. Tuy nhiên, tới hiện tại, chương trình đã bị hủy bỏ hoàn toàn.