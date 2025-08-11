Diễn viên Quỳnh Lương sinh con

Quỳnh Lương hạnh phúc chào đón thành viên mới. Sức khỏe của mẹ con nữ diễn viên hiện ổn định.

Ngày 11/8, Quỳnh Lương chia sẻ cô vừa sinh con gái tại một bệnh viện ở TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết hiện sức khỏe của mẹ con cô ổn định. Em bé được đặt tên Lana. Quỳnh Lương cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã gửi lời hỏi thăm tới gia đình cô.

Quỳnh Lương và Tiến Phát quen nhau thông qua chương trình Người ấy là ai. Họ có khoảng 2 năm yêu đương trước khi kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi hồi tháng 3. Theo Quỳnh Lương, cô được gia đình chồng yêu thương chăm sóc. Gia đình chồng chịu thương chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ con dâu mỗi khi cô cần.

Vợ chồng Quỳnh Lương hạnh phúc đón thành viên mới. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên tâm sự: “Tôi đi ăn sáng chẳng bao giờ mang tiền, toàn xin mẹ chồng. Sáng nào cũng gọi: ‘Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu, cho con ít tiền mặt đi ăn’. Ở Trà Vinh, nhiều nơi vẫn dùng tiền mặt, không chuyển khoản. Bố mẹ chồng tôi tuyệt vời lắm. Ai nói gì về thiếu gia hay đại gia, gia đình tôi chưa từng nhận. Bố mẹ chịu thương chịu khó, 5h dậy làm đến khuya, lúc nào cũng sẵn lòng giúp tôi”.

Gần đây, Quỳnh Lương bức xúc lên tiếng việc bị công kích suốt nhiều tháng qua. Vụ việc bắt nguồn từ tháng 2, khi Quỳnh Lương có câu trả lời được cho là thiếu lịch sự về Jack.

"Thật sự là vô cùng phiền luôn ý. 2 tháng nay em vẫn bị tấn công bởi 1 câu nói lỡ lời. Em im lặng bởi cũng nghĩ em đã sai khi nhắc tới tên của 1 người khác và cá nhân em cũng đã xin lỗi trên live. Hàng ngày vẫn có người nhắn tin trù ẻo em bé trong bụng lẫn bà em khi bà đang trong giai đoạn khó khăn, đối diện với bệnh tật. Hôm nay tiếp tục tới em gái của em", Quỳnh Lương bày tỏ.