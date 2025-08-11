Công ty Sơn Tùng M-TP phản hồi việc bị cưỡng chế thuế

Công ty của Sơn Tùng cho biết việc bị cưỡng chế gần 120 triệu đồng thuế là do sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử.

Tối 11/8, trao đổi với Tri Thức - Znews về vấn đề thuế, phía công ty TNHH M-TP Entertainment cho biết đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Sơn Tùng. Ảnh: FBNV.

“Vấn đề hiện tại là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử. Hệ thống chưa tự động bù trừ đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài, khác nơi đóng trụ sở chính. Công ty đã liên hệ và đang tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề này. Chúng tôi có đầy đủ chứng từ chứng minh việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. M-TP Entertainment luôn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, cam kết tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam”, phía công ty nhấn mạnh.

Ngày 11/8, thông tin công ty TNHH M-TP Entertainment, do Sơn Tùng M-TP điều hành và sáng lập, bị cưỡng chế nợ thuế gần 120 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội. Theo nguồn tin, đội Thuế quận 1, TP.HCM ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment của Sơn Tùng. Số tiền cưỡng chế là hơn 118,7 triệu đồng.

Công ty TNHH M-TP Entertainment được Sơn Tùng thành lập vào năm 2016. Công ty hiện quản lý Sơn Tùng và Hải Tú. Nam ca sĩ Kay Trần từng ký kết hợp đồng với công ty nhưng rời đi sau một năm hoạt động chung.