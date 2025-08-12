'Ác nữ' Penthouse du lịch Đà Nẵng

Choi Ye Bin thích thú tận hưởng thiên nhiên và không khí tại khu nghỉ dưỡng. Choi Ye Bin sinh năm 1998, nổi tiếng với bộ phim The Penthouse: War in Life (hay còn gọi là Penthouse). Bộ phim được phát sóng lần đầu tiên vào tháng 10/2020 và kết thúc với tỷ lệ người xem thành công là 19,1%. Nhờ thành công của phim, Choi Ye Bin được đông đảo khán giả biết tới và yêu thích.