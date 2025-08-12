'Ác nữ' Penthouse du lịch Đà Nẵng

Mới đây, trên trang cá nhân, Choi Ye Bin đăng ảnh du lịch Đà Nẵng. Nữ diễn viên chọn trang phục thoải mái, dạo chơi đường phố, các quán cà phê địa phương. Hồi tháng 4, Choi Ye Bin đến du lịch ở TP.HCM. Lần này, nữ diễn viên quyết định đến Đà Nẵng.
Choi Ye Bin dạo chơi đường phố và thích thú thử nón lá khi tới một khu chợ. Dưới bài đăng của Choi Ye Bin, nhiều fan Việt gửi lời chào và chúc nữ diễn viên có chuyến đi vui vẻ ở Đà Nẵng.
Choi Ye Bin chọn trang phục thoải mái với áo dạng yếm, hở lưng và quần ống suông. Đà Nẵng là điểm đến quen thuộc của nhiều ngôi sao Hàn Quốc. Lee Jong Suk, Seo Ye Ji, Jimin, Jungkook... từng tới đây nghỉ dưỡng hoặc chụp hình tạp chí, quay chương trình...
Choi Ye Bin khoe vóc dáng cân đối với bộ bikini 2 mảnh khi chụp hình tại bể bơi. Nữ diễn viên nghỉ ngơi tại một resort sang trọng.
Choi Ye Bin thích thú tận hưởng thiên nhiên và không khí tại khu nghỉ dưỡng. Choi Ye Bin sinh năm 1998, nổi tiếng với bộ phim The Penthouse: War in Life (hay còn gọi là Penthouse). Bộ phim được phát sóng lần đầu tiên vào tháng 10/2020 và kết thúc với tỷ lệ người xem thành công là 19,1%. Nhờ thành công của phim, Choi Ye Bin được đông đảo khán giả biết tới và yêu thích.
|
Trong The Penthouse: War in Life, Choi Ye Bin đóng vai Ha Eun Byul, cô con gái hư hỏng của Chun Seo Jin (Kim So Yeon đảm nhận). Sau đó, Choi Ye Bin tiếp tục tham gia It's Beautiful Now và Perfect Family.
Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.