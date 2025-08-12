Sau 3 'concert quốc gia', khán giả chờ 8Wonder lan tỏa tự hào dân tộc

Sau loạt concert vừa diễn ra, "Moments of Wonder" sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt, đặc biệt giới trẻ.

Trong hai ngày 9-10/8, Hà Nội rực rỡ với 3 đại nhạc hội quy mô lớn: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) và Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Với những sự kiện sắp tới như Tự hào là người Việt Nam và 8Wonder - Moments of Wonder, hành trình âm nhạc này hứa hẹn tiếp tục viết nên những chương mới, đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa trên bản đồ văn hóa thế giới.

Tất cả không chỉ là những sự kiện giải trí mà còn là tuyên ngôn về lòng tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt, đặc biệt giới trẻ.

Những đêm nhạc hoành tráng lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc

Tối 9/8, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ ca sĩ như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên, Phương Mỹ Chi...

Với sân khấu rộng gần 2.000 m², tích hợp công nghệ ánh sáng và âm thanh hiện đại, chương trình hòa quyện âm nhạc dân gian và đương đại. Các tiết mục không chỉ mãn nhãn mà còn lan tỏa tinh thần Việt.

Tiếp nối vào tối 10/8, V Fest - Thanh xuân rực rỡ bùng nổ với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như BinZ, Trúc Nhân, Bích Phương, Isaac, HIEUTHUHAI, MONO... Sân khấu có sức chứa 25.000 người trở thành biển người trẻ trung, nơi các ca khúc thịnh hành và điệu nhảy sôi động thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Cùng tối 10/8, Sân vận động Mỹ Đình trở thành không gian thiêng liêng với chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim, thu hút 50.000 khán giả. Những ca khúc cách mạng, tôn vinh tình yêu thương gia đình, quê hương, đất nước nay được khoác tấm áo mới với bản phối trẻ trung, hiện đại. Chương trình để lại dư âm mạnh mẽ, với tiếng hô “Việt Nam!” không dứt của 50.000 khán giả vang vọng khắp sân Mỹ Đình thay cho lời khẳng định tình yêu Tổ quốc bất diệt.

Các đêm nhạc tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, gợi cho người dân, đặc biệt các bạn trẻ nhiều cảm xúc, từ xúc động, hạnh phúc tới hào hùng, kiêu hãnh về một hành trình 80 năm sống động, kiên cường của dân tộc. Kèm theo đó là hàng nghìn bình luận háo hức mong đợi các concert sắp diễn ra, chẳng hạn 8Wonder.

Hành trình âm nhạc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chưa dừng lại. Vào 17/8, chương trình Tự hào là người Việt Nam được tổ chức tại Quảng trường Mỹ Đình. Đến 23/8, 8Wonder, một sự kiện âm nhạc thường niên được mong chờ, hứa hẹn bùng nổ với sự kết hợp của các ngôi sao quốc tế và Việt Nam, hòa quyện âm nhạc truyền thống với hiện đại.

Hòa Minzy nổi bật với chất liệu truyền thống kết hợp hiện đại. Ảnh: FBNV.

Những sự kiện này không chỉ là đêm nhạc mà còn là cầu nối đưa khán giả trở về với cội nguồn, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về trách nhiệm xây dựng một Việt Nam hùng cường.

8Wonder tiếp nối hành trình

8Wonder với sự tham gia của loạt ngôi sao quốc tế là DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN cùng hai nghệ sĩ Việt Nam Soobin, Hòa Minzy không đơn thuần là show nhạc giải trí mà còn đánh dấu sự giao thoa của truyền thống với hiện đại, của nghệ thuật Việt Nam và quốc tế.

Đây là siêu lễ hội được công chúng quan tâm rất nhiều suốt thời gian qua, bởi hệ thống âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật hiện đại, hoành tráng, được đầu tư cùng dàn nghệ sĩ đình đám.

DPR IAN trở lại Hà Nội với 5-6 tiết mục ấn tượng. Ảnh: Grammy.

Họ sẽ mang đến những bản hit đạt hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ lượt nghe. DPR IAN dự kiến mang tới 5-6 phần trình diễn cá tính, khác biệt, trong khi, The Kid LAROI lần đầu trình diễn bản hit tỷ view Stay ở Hà Nội.

DJ Snake, người được mệnh danh “Ông hoàng tạo hit”, hứa hẹn khuấy đảo sân khấu 8Wonder với loạt sản phẩm đình đám như Turn Down for What, Lean On, Taki Taki, Bird Machine, Let Me Love You, Please Don't Change… Trong khi đó, “Ông hoàng Reggaeton” J Balvin có lẽ sẽ dành tặng khán giả Việt loạt ca khúc quen thuộc như Rio, Yo Te Lo Dije, Ginza, Mi Gente...

Với 8Wonder, khán giả lần hiếm hoi được trải nghiệm một siêu lễ hội với đủ màu sắc âm nhạc, văn hóa. Sự kết hợp giữa những bản hit tỷ view của DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN và những giai điệu đậm chất Việt Nam từ Soobin, Hòa Minzy sẽ tạo nên một “bản giao hưởng văn hóa”.

Soobin, Hòa Minzy mang đến hơi thở truyền thống qua những giai điệu dân gian được làm mới. Cùng với đó, các nghệ sĩ quốc tế mang đến âm thanh từ EDM, reggaeton đến pop-rap, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, nơi quá khứ và hiện tại, Đông và Tây gặp nhau.

Soobin đã nhá hàng một số ca khúc anh sẽ biểu diễn trong đêm nhạc. Qua những thông tin nam ca sĩ hé lộ, khán giả đoán anh sẽ trình diễn khoảng 6 đến 10 bài gồm Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền, Trống cơm, Dancing In The Dark…

Người Việt là bản rap hào hùng, khí thế về sự kiên cường, dũng cảm, đoàn kết keo sơn của người Việt máu đỏ da vàng trong cả thời chiến lẫn thời bình. Bài hát này cũng được Hà Lê trình diễn trong chương trình Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại sân Mỹ Đình và làm bùng nổ khí thế yêu nước của 50.000 khán giả.

Soobin chuẩn bị những tiết mục công phu, ấn tượng dành tặng khán giả của Moments of Wonder. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, Trống cơm là bản hit gây sốt của team Soobin trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Ca khúc nổi bật với chất liệu âm nhạc dân gian của các nhạc cụ truyền thống. Với Ngồi tựa mạn thuyền, Soobin từng biểu diễn ở concert đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 5. Bố của ca sĩ đã đệm đàn bầu để con trai thể hiện bản nhạc.

Có phong cách âm nhạc đa dạng, hiện đại nhưng Soobin chưa khi nào quên tri ân các giá trị truyền thống, nhớ về nguồn cội. Các tiết mục của anh ở 8Wonder hứa hẹn hấp dẫn, ấn tượng và được đầu tư chỉn chu.

Về phía Hòa Minzy, nữ ca sĩ cũng nổi bật bằng những bài hát pha trộn chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại. Trong đó, Bắc Bling được nữ ca sĩ phát hành vừa qua là MV thành công nhất Vpop nửa đầu năm và đến nay đạt gần 250 triệu lượt xem.

Kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian Bắc Bộ với phong cách hip hop điện tử hiện đại, bài hát sử dụng các nhạc cụ truyền thống như đàn nguyệt, sáo, đàn nhị, trống… với phần hình ảnh cũng tôn vinh vẻ đẹp của giá trị văn hóa lâu đời. Nữ ca sĩ còn có Thị Mầu cũng thành công nhờ công thức trên. Tới một sự kiện quan trọng, được chú ý như 8Wonder, Hòa Minzy hứa hẹn đầu tư lớn cho phần xuất hiện của cô. Trong đó, Bắc Bling và Thị Mầu là những ca khúc được mong đợi nhất.

Với tinh thần khơi dậy sự nhiệt huyết, sức trẻ cũng như lòng yêu nước, khát khao cống hiến cho xã hội của khán giả, 8Wonder sẽ là đại nhạc hội hoành tráng về công nghệ, sân khấu, chỉn chu, chất lượng trong âm nhạc.

8Wonder - Moments of Wonder không chỉ là một đại nhạc hội mà còn là không gian giao thoa văn hóa, nơi âm nhạc quốc tế và truyền thống Việt Nam hòa quyện. Sân khấu được đầu tư hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn không thua kém các lễ hội quốc tế.

Các hạng vé từ 600.000 đồng đến 10 triệu đồng, kèm theo quyền lợi như lightstick, merchandise độc quyền và ẩm thực 5 sao, tạo điều kiện để khán giả mọi lứa tuổi đều có thể tham gia, tận hưởng không gian nghệ thuật, âm nhạc đặc sắc, sống động.