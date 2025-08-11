Văn Mai Hương, Trang Pháp khuấy động 25.000 khán giả

Tối 10/8, đêm nhạc V Fest - Thanh xuân rực rỡ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội với sự tham gia của HIEUTHUHAI, Binz, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Isaac, MONO, Bích Phương, Trang Pháp, Văn Mai Hương … Được mong chờ nhất nhì đêm nhạc, HIEUTHUHAI với phong cách hip hop trẻ trung thể hiện loạt bản hit như Nước mắt cá sấu, Vệ tinh, Trình…

V Fest - Thanh xuân rực rỡ là một trong các hoạt động nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như tên gọi chương trình, V Fest - Thanh xuân rực rỡ hướng tới thế hệ trẻ, những người đang không ngừng phát triển, vươn mình để cùng nhau dựng xây đất nước. Trong lĩnh vực nghệ thuật, MONO cũng là gương mặt trẻ có nhiều đóng góp thời gian qua. Tại sân khấu V Fest, anh dành tặng khán giả những tiết mục âm nhạc sôi động.

Isaac bày tỏ anh rất vui, háo hức khi nhận được lời mời của ban tổ chức để tham gia chương trình. Trong một đêm nhạc có nhiều ca sĩ trẻ, Isaac tạo dấu ấn riêng bằng sự dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh làm chủ sân khấu. Nam ca sĩ tâm sự không quan trọng bản thân bao nhiêu tuổi, chỉ cần luôn sống với những gì mình có, chúng ta sẽ mang một trái tim trẻ trung. Do đó, anh không áp lực khi tham gia đêm nhạc lần này.

Bích Phương thể hiện 3 ca khúc Bùa yêu, Đi đu đưa đi và Nâng chén tiêu sầu. Hầu hết tiết mục trong V Fest đều mang phong cách sôi động, trẻ trung với phần lớn là nhạc điện tử.

Ca sĩ Trang Pháp trên sân khấu. Đại nhạc hội V Fest - Thanh xuân rực rỡ với tinh thần trẻ trung, hiện đại diễn ra tại sân khấu có sức chứa 25.000 người, thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á. Vé tham dự chương trình được gửi tặng đông đảo tầng lớp nhân dân như sinh viên, giảng viên, công nhân, người lao động, đại diện lực lượng tham gia diễu binh diễu hành A80 và các khán giả truyền hình của VTV…

Văn Mai Hương mang tới những ca khúc gắn liền tên tuổi của cô như Đại minh tinh, Hương và bài hát vừa phát hành Ướt lòng. “Đây là sân khấu lớn đầu tiên, Văn Mai Hương mang Ướt lòng cùng live band trình diễn trên sân khấu. Những chương trình cộng đồng và được tổ chức với quy mô lớn như thế này tạo cơ hội để anh chị em nghệ sĩ có cơ hội kết nối gần hơn với quý vị khán giả”, Văn Mai Hương tâm sự.

Hai anh tài Binz và Rhymastic mang đến những bản rap lôi cuốn. Đúng như khán giả mong chờ, Binz thể hiện OK, The Said và Bigcityboi đầy ấn tượng. Sau đó, nam rapper kết hợp với đồng nghiệp thân thiết Rhymastic ở tiết mục Khiến nó ngầu.

Trọng Hiếu thể hiện ca khúc mới nhất của anh là Kho báu. Đây có thể xem như bản hit trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Với giai điệu dễ nghe, ca từ dễ nhớ, Kho báu được đông đảo khán giả ở sự kiện hưởng ứng, hát theo.

Sự lôi cuốn của thanh âm

