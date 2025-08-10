50.000 khán giả đổ về sân Mỹ Đình xem 'concert quốc gia'

Chiều 10/8, hàng chục nghìn khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tham gia chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối cùng ngày. Đây là sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện rất được mong chờ, thậm chí khi mở cổng đăng ký vé, hàng triệu khán giả truy cập khiến hệ thống bị sập trong ít phút.

Khán giả ở nhiều độ tuổi, thế hệ nhưng đều háo hức được tham gia chương trình. Do báo Nhân Dân phối hợp UBND TP.Hà Nội cùng các đơn vị tổ chức, đêm nhạc được giới thiệu là dàn dựng hoành tráng, chỉn chu thay cho lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh - những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Đông đảo khán giả mặc áo màu đỏ hoặc mang theo lá cờ, khăn quàng cờ đỏ sao vàng khiến sân Mỹ Đình đỏ rực màu cờ sắc áo. Đây là hình ảnh ít thấy trong các concert âm nhạc và gây xúc động mạnh, cho thấy người dân Việt Nam, dù ở độ tuổi, thế hệ nào cũng chung một lòng yêu nước.

Các bạn trẻ mong chờ được tham gia "concert quốc gia". Theo tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, sân khấu của đêm nhạc Tổ quốc trong tim chia thành 4 phân khu mang thông điệp: Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc và Cờ Đỏ Sao Vàng, tái hiện các dấu mốc lịch sử gắn liền với dân tộc. “Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận được sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và khát vọng tương lai”, ông Trí chia sẻ.

Thảo Anh (26 tuổi, phường Đống Đa) và Đào Hằng (26 tuổi, phường Hai Bà Trưng) chuẩn bị từ 13h để sẵn sàng tới concert. "Mình thấy không khí tại sân vận động Mỹ Đình rất sôi động. Concert hôm nay không chỉ đông đảo bạn trẻ mà còn rất nhiều khán giả tới từ mọi lứa tuổi. Hầu như ai cũng diện lên mình trang phục cờ đỏ sao vàng khiến mình rất tự hào. Chúng mình cũng chuẩn bị áo và phụ kiện cờ đỏ sao vàng từ nhiều ngày trước để sẵn sàng tham gia concert hôm nay", Thảo Anh nói.

"Chúng mình săn vé từ sớm trên trang web của BTC, ngay trong lúc đang làm việc để chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội. Ngay khi cầm được vé trên tay, chúng mình rất hồi hộp, và mong chờ các màn trình diễn tại concert, đặc biệt là của lực lượng công an", Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Thị Loan (phường Xuân Phương) nói.

Vé tham gia sự kiện hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, lợi dụng sức nóng của chương trình và mong muốn được thưởng thức đêm nhạc từ khán giả, nhiều người vẫn bán lại vé với giá cao.

