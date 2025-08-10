Khán giả đội mưa chờ xem HIEUTHUHAI, Bích Phương biểu diễn

Một ngày sau thành công của V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, khán giả tiếp tục đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội để thưởng thức đêm nhạc V Fest - Thanh xuân rực rỡ. Với sự tham gia của nhiều giọng ca nổi bật, đang được khán giả yêu thích như BinZ, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Isaac, MONO, Bích Phương , Trang Pháp, Văn Mai Hương… V Fest - Thanh xuân rực rỡ thu hút hàng nghìn khán giả tới xếp hàng từ chiều 10/8.

Bất chấp thời tiết thất thường, nhiều lúc mưa to trong ngày 10/8, khán giả vẫn đến từ đầu giờ chiều để xếp hàng, hy vọng được vào sân càng sớm càng tốt và có được chỗ đứng gần sân khấu nhất. V Fest nằm trong chuỗi sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam VTV tổ chức nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhóm bạn trẻ háo hức chờ xem tiết mục của Bích Phương trong chương trình. Theo ban tổ chức, chương trình đem tới khán giả một tinh thần mới, đầy hứng khởi đúng như tên gọi V Fest - Thanh xuân rực rỡ. “Chúng tôi mong muốn mang tới một bầu không khí tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khán giả sẽ cùng các nghệ sĩ hòa nhịp trong những ca khúc thịnh hành, giai điệu sôi động, điệu nhảy cuốn hút. Có những bài hát mới lần đầu tiên được giới thiệu trong chương trình. Chúng tôi tin những tên tuổi như BinZ, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Isaac, MONO, Bích Phương, Trang Pháp, Văn Mai Hương… sẽ níu chân khán giả cho tới những phút cuối cùng trong V Fest”, đại diện BTC cho biết.

Chiều 10/8, HIEUTHUHAI cùng Trọng Hiếu có mặt ở địa điểm diễn ra V Fest - Thanh xuân rực rỡ để tổng duyệt trước chương trình. Nam rapper sinh năm 1999 mặc trang phục thoải mái, đội mũ che kín mặt.

HIEUTHUHAI là một trong những rapper được yêu thích nhất hiện nay, đặc biệt sau thành công của Anh trai “say hi”. Do đó, sự xuất hiện của nam rapper trong đêm nhạc V Fest - Thanh xuân rực rỡ rất được khán giả mong đợi.

Vừa qua, Trọng Hiếu phát hành MV Kho báu và đạt hơn 5 triệu lượt xem. Khán giả mong đợi Trọng Hiếu thể hiện ca khúc này trong đêm nhạc tại Hà Nội tối 10/8.

Trọng Hiếu thành công từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và đang thu hút lượng fan đông đảo. Anh nổi bật nhờ phong cách trình diễn tự tin, làm chủ sân khấu. Do đó, Trọng Hiếu hứa hẹn mang đến những phần trình diễn đầy năng lượng gửi tặng khán giả V Fest.

