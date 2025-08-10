Đạo diễn xin lỗi sau khi ẩn MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam'

Đạo diễn MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" cho biết đã tiếp thu góp ý của khán giả về sản phẩm, đồng thời gửi lời xin lỗi.

Ngày 10/8, đạo diễn Trần Thành Trung lên tiếng xin lỗi vì những tranh cãi nổ ra quanh MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành sự động viên, khích lệ cho dự án. Song song đó, chúng tôi xin ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp cho phần AI của phiên bản MV AI Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Thay mặt ê-kíp, chúng tôi tiếp thu, gửi lời xin lỗi vì các phân cảnh AI chưa hoàn hảo và mang đến những trải nghiệm không tốt cho khán giả”, đạo diễn chia sẻ.

MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam bị ẩn sau khi vướng tranh cãi. Ảnh: NSX.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam có sự tham gia của Quân A.P, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc được phát hành hôm 7/8. Ngay khi MV ra mắt đã vấp phải tranh cãi vì có dấu hiệu sử dụng AI, nhiều chi tiết được cho là cầu thả, làm sai lệch lịch sử. Ví dụ bản đồ Việt Nam với vị trí hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa sai vị trí; cờ Tổ quốc trên mái nhà lại có sao vàng trên nền xanh thay vì đỏ; cảnh Trần Quốc Toản bóp nát quả cam trên đỉnh núi… Chưa kể, nhiều khán giả chỉ ra việc dùng AI khiến MV thiếu cảm xúc.

Sau loạt tranh cãi, ê-kíp quyết định ẩn MV. Đại diện đơn vị sản xuất giải thích: "MV được thực hiện theo phong cách gợi tả, mượn cảm hứng từ một số sự kiện, điển tích và văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên MV vừa lãng mạn, mới mẻ, vừa thể hiện được lòng tự hào, tình yêu với đất nước. Tuy nhiên, một số khung hình đã được lãng mạn hóa. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam".