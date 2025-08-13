Anh trai 'say hi' mùa 2 bất ổn?

Với đội hình đông đảo rapper lại thiếu những vocal thật sự nổi trội, Anh trai "say hi" đang gây lo ngại rằng liệu chương trình có biến thành Rap Việt mở rộng.

Cơn sốt Anh trai “say hi” mùa 1 chưa kịp lắng xuống, đơn vị sản xuất đã nhanh chóng công bố đội hình lẫn thời điểm phát sóng mùa 2.

30 cái tên được ê-kíp sản xuất gấp rút công bố trong chỉ vài giờ. Rất nhiều cái tên trong đó đủ gây xôn xao, bàn tán vì ít ai ngờ họ có mặt trong danh sách.

Dàn cast gây bàn tán

Ngô Kiến Huy nằm trong số 5 nghệ sĩ đầu tiên được công bố. Suốt thời gian qua, khán giả những tưởng Ngô Kiến Huy sẽ góp mặt ở Anh trai vượt ngàn chông gai chứ không phải Anh trai “say hi”. Lý do là nam ca sĩ này làm khách mời trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở Hưng Yên vào cuối năm 2024. Âm nhạc và phong cách đặc trưng của Ngô Kiến Huy cũng được nhận xét là phù hợp với anh tài hơn anh trai. Bởi thế, ngay khi cái tên Ngô Kiến Huy được ê-kíp Anh trai “say hi” công bố, không ít ý kiến trái chiều xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

Nhưng những cái tên sau đó, ê-kíp Anh trai “say hi” còn gây bất ngờ hơn nữa, đặc biệt trường hợp Karik, BRay và BigDaddy. Ngoài bề dày kinh nghiệm trên thị trường âm nhạc với những bản hit đủ viral để khẳng định vị thế, chỗ đứng lẫn danh tiếng, Karik, BRay và BigDaddy thậm chí đã ngồi ghế nóng của những cuộc thi âm nhạc.

Karik gây xôn xao khi từ HLV Rap Việt nay tham gia Anh trai “say hi”. Ảnh: FBNV.

Họ từng làm huấn luyện viên hoặc giám khảo của Rap Việt cũng do đơn vị sản xuất Anh trai “say hi” thực hiện. Nay, cả 3 trở thành thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc, để rồi cạnh tranh với những người thậm chí từng là học trò của họ ở Rap Việt.

Có vô vàn câu hỏi được đặt ra về sự xuất hiện của Karik, BRay và BigDaddy, rằng tại sao họ tham gia Anh trai “say hi” hay họ tìm kiếm gì ở một cuộc thi âm nhạc giải trí.

Format của cuộc thi, nơi chú trọng phần thi nhóm, đòi hỏi kỹ năng vũ đạo, trình diễn chắc chắn sẽ rất mới mẻ với những rapper như Karik, BRay hay BigDaddy. Chưa kể, chương trình thiên về tính giải trí với những mảng miếng gây cười và các trò chơi vận động, hài hước. Đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội để các rapper đổi mới bản thân, cho khán giả thấy diện mạo khác lạ mà xưa nay họ chưa từng bộc lộ.

Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường trong danh sách Anh trai “say hi” gây chú ý. Ảnh: FBNV.

Bất ngờ của Anh trai “say hi” chưa dừng ở đó. Sự trở lại của 2 anh trai đã tham gia mùa 1 là Negav và Phạm Đình Thái Ngân khiến cuộc bàn tán xoay quanh chương trình này thêm phủ sóng mạng xã hội. Trường hợp Negav được chú ý hơn cả bởi thời gian qua, anh vướng một số ồn ào. Do đó, liên quan đến rapper này có không ít nghi ngại, chỉ trích.

5 cái tên cuối cùng được công bố là Vũ Cát Tường, BigDaddy, Tez, JeyB, Nhâm Phương Nam. Đến lúc này, Vũ Cát Tường trở thành tâm điểm. Thực tế, từ khi danh sách tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, sự xuất hiện của Vũ Cát Tường đã gây bất ngờ. Một bộ phận khán giả cho rằng Vũ Cát Tường không phù hợp để xuất hiện ở cuộc thi này, trong khi số khác lại ủng hộ.

Mỗi bài đăng công bố của Anh trai “say hi” đều đạt hàng chục nghìn tương tác. Những con số đó chứng tỏ sức nóng hiện tại của chương trình.

Anh trai 'say hi' hay Rap Việt mở rộng?

Tương tự mùa trước, Anh trai “say hi” có 30 nghệ sĩ tham gia. Có thể thấy rapper chiếm 1/3 trong danh sách, phần đông còn lại là những gương mặt khá mới, chưa được nhiều người biết tới.

Ngoài BigDaddy, BRay, Karik, dàn rapper ở Anh trai “say hi” mùa 2 còn có Tez, Phúc Du, Hustlang Robber, Ogenus, Negav, GILL, Mason Nguyễn. Phần nhiều rapper của Anh trai “say hi” bước ra từ Rap Việt các mùa. Họ có thể là giám khảo, HLV hoặc là thí sinh của Rap Việt.

So với mùa 1, sự hiện diện của Rap Việt ở Anh trai “say hi” nhiều hơn hẳn. Sự xuất hiện của khá đông rapper gây tò mò thích thú nhưng cũng lo ngại.

Liệu Anh trai “say hi” có bị biến thành Rap Việt mở rộng. Đó là điều công chúng đang băn khoăn. Đổi lại, việc các rapper phải thử thách bản thân với kỹ năng nhảy, trình diễn cũng hứa hẹn mang đến màu sắc mới mẻ, những giây phút hài hước cho chương trình này.

Hustlang Robber và GILL giành 2 ngôi vị cao nhất của Rap Việt 2024, nay cùng nhau tranh tài ở Anh trai “say hi”. Ảnh: NSX.

Danh sách còn lại của Anh trai “say hi” gồm nhiều gương mặt mới, chưa được công chúng biết tới, chẳng hạn JAYSONLEI, Ryn Lee (em trai Quang Hùng MasterD), Jey B, Sơn.K, Hải Nam, Lohan… Chưa tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường nhưng nhiều giọng ca trong số kể trên có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Vì thế, họ là những ẩn số rất khó đoán.

Chẳng hạn, Bùi Duy Ngọc sản xuất nhiều dự án, thành công nhất là Khi em lớn của Orange, Đỗ Nam Sơn, CongB từng tham gia cuộc thi “sống còn” tại Hàn Quốc nên có thế mạnh vũ đạo, trình diễn, hay Dillon - Hoàng Phan sinh năm 2000 từng cùng Hùng Huỳnh thử sức ở Asia Super Young của Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong danh sách đã công bố của Anh trai “say hi”, ngoại trừ Vũ Cát Tường, khán giả chưa thấy nhiều nhân tố thực sự mạnh và nổi trội về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc như RHYDER, Erik, Đức Phúc, Anh Tú Voi, Phạm Anh Duy hay Ali Hoàng Dương ở mùa trước.

Một số ca sĩ của mùa 2 từng tham gia các cuộc thi âm nhạc và có chất giọng tốt nhưng chưa tạo được dấu ấn đủ lớn để khán giả đủ tin tưởng về kỹ năng thanh nhạc của họ. Do đó, khán giả càng lo ngại Anh trai “say hi” mùa 2 liệu có lỗ hổng về vocal và bị biến thành Rap Việt khi số lượng rapper khá đông đảo.

Anh trai “say hi” có thể sẽ vẫn hot, nhờ hiệu ứng quá lớn của mùa 1. Nhưng với danh sách anh trai như trên, mùa 2 liệu có thể vượt qua được cái bóng của mùa đầu tiên. Câu trả lời phải chờ đợi vào tháng 9, khi chương trình này chính thức lên sóng.