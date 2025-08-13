Dũng Taylor nói về tin ly hôn Thu Phương

Dũng Taylor phủ nhận việc ly hôn Thu Phương. Ông bầu hải ngoại mong khán giả chọn lọc nội dung để tránh tiếp nhận thông tin sai lệch.

Tối 13/8, Dũng Taylor lên tiếng về thông tin ly hôn với Thu Phương. Thông tin này gây xôn xao mạng xã hội suốt thời gian qua. Theo Dũng Taylor, đây là thông tin không chính xác.

Anh cho biết: “Theo giấy hôn thú, mình là người đang có vợ, nhưng theo tin đồn trên các kênh YouTube, mình đã bị vợ bỏ lâu rồi, đang ‘gà trống nuôi con’, thương cảnh lắm. Thời buổi này, sự thật nằm ở người nghe, không phải ở bằng chứng. Khi tiếp cận thông tin cần phải sàng lọc thật kỹ".

Dũng Taylor đăng ảnh hạnh phúc bên vợ con, phủ nhận thông tin ly hôn. Ảnh: FBNV.

Dũng Taylor kể thêm: “Mình thường hay giúp đỡ các cô chú bác và các bà khi họ cần. Họ thường nói lời cảm ơn rồi ngay sau đó hỏi mình là: ‘Nghe nói anh và chị Phương chia tay rồi’. Nhân viên của mình cũng chia sẻ khi bạn bè biết họ làm việc cho mình và Phương, câu đầu tiên là: ‘Ủa, sao nghe nói họ chia tay rồi?’. Không biết nên buồn hay vui khi nghe câu này. Không biết phải trả lời thế nào cho đúng vậy. Nếu trả lời không khéo, tin đồn sẽ thành sự thật trong một nốt nhạc”.

Kèm theo bài đăng, Dũng Taylor đăng ảnh vui vẻ bên vợ và con gái để phủ nhận việc rạn nứt hôn nhân.

Thu Phương và Dũng Taylor đã có nhiều năm chung sống nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Tháng 5/2023, Dũng Taylor xác nhận anh với Thu Phương đã đăng ký kết hôn tại Mỹ sau hơn 10 năm chung sống.

Vợ chồng ca sĩ dự định tổ chức hôn lễ tại Hải Phòng vào cuối tháng 12/2023 song phải lùi lịch vì Thu Phương bận rộn với lịch quay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Họ có hai người con là Gia Bảo và Thanh Thủy.