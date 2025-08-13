Lý do Song Seung Hun bị bạn gái bỏ

Song Seung Hun tiết lộ anh từng bị bạn gái chia tay vì dành quá thời gian tụ tập, đi xem phim với bạn bè.

Ngày 13/8, Tvreport đưa tin nam diễn viên Song Seung Hun tiết lộ lý do anh chia tay người yêu cũ là do mâu thuẫn với một người bạn. Trong một chương trình mới lên sóng, Song Seung Hun và Uhm Jung Hwa xuất hiện với tư cách khách mời rồi thực hiện bài kiểm tra tính cách cùng MC Yoo Jae Suk.

Khi được hỏi: "Anh là kiểu người đối mặt với mâu thuẫn một cách vô điều kiện hay né tránh chúng?", Song Seung Hun trả lời: "Tôi thuộc kiểu người né tránh. Nếu tôi cãi nhau với bạn gái và gặp cô ấy vào hôm sau, tôi sẽ hỏi: 'Chúng ta nên ăn gì?' rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi đó, bạn gái tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu nên đã hỏi: 'Anh bị sao vậy?'. Tôi thường không thích kéo dài cuộc cãi vã".

Song Seung Hun hiện độc thân. Ảnh: YTN.

Song Seung Hun nhớ lại: "Khi tôi gặp lại bạn bè thời trung học và phổ thông, họ đối xử với tôi như người bình thường, chứ không phải một diễn viên, nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi rất thích tụ tập, đi xem phim với bạn bè ngay cả khi có bạn gái. Tuy nhiên, bạn gái tôi thường hỏi: 'Sao anh lại thích bạn bè của anh hơn em?'".

Song Seung Hun chia sẻ thêm khi tình cảm của bạn gái ngày càng lớn dần và cô gái luôn hỏi nam diễn viên tại sao phải đi xem phim với bạn bè. Mãi sau này, Song Seung Hun mới hiểu cô gái buồn lòng vì việc anh dành nhiều thời gian cho bạn bè và hai người chia tay.

Song Seung Hun (sinh năm 1976, nổi tiếng với bộ phim Trái tim mùa thu, từng hẹn hò Lưu Diệc Phi (sinh năm 1987). Họ gặp nhau năm 2012 thông qua một sự kiện thời trang. Năm 2014, họ hợp tác trong bộ phim Tình yêu thứ ba. Đến tháng 8/2015, hai người chính thức hẹn hò.