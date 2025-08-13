Hàng trăm nghệ sĩ tham gia 'concert quốc gia', lan tỏa lòng yêu nước

Hàng loạt chương trình hoành tráng, đặc sắc đã và sắp diễn ra để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó là những sản phẩm âm nhạc ý nghĩa, được đầu tư.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025), cả nước đang rực rỡ trong không khí tự hào với hàng loạt đại nhạc hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc. Những sân khấu công phu, hoành tráng, tôn vinh lịch sử hào hùng của dân tộc đã khơi dậy tinh thần yêu nước, đặc biệt trong thế hệ trẻ, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Giới nghệ sĩ cũng góp công sức trong việc lan tỏa lòng yêu nước bằng lời ca tiếng hát, những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, được đầu tư, giúp gắn kết cộng đồng.

Những concert bùng nổ cảm xúc

Trong hai ngày 9-10/8 tại Hà Nội, 100.000 khán giả đã được hòa chung bầu không khí hào hùng với lần lượt 3 concert, chương trình nghệ thuật hoành tráng là V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) và Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Hàng trăm nghệ sĩ ở đủ lứa tuổi, thế hệ và phong cách âm nhạc như Tùng Dương, Đăng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Đen, BinZ, Bích Phương, Tóc Tiên, Isaac hay RHYDER, HIEUTHUHAI, MONO… kết hợp âm nhạc dân gian và đương đại đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, lan tỏa niềm tự hào về một Việt Nam trẻ trung, hội nhập.

Các sự kiện này không chỉ là những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng mà còn tái hiện hành trình cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc nhân dịp lễ quan trọng mà cả nước đang cùng hướng về.

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim thu hút 50.000 khán giả với những tiết mục đặc sắc về quê hương, đất nước. Ảnh: Việt Hà.

Chất liệu truyền thống, dân gian được tôn vinh xuyên suốt các đêm nhạc, cùng với đó là những giai điệu xúc động ngợi ca con người, đất nước Việt Nam đoàn kết, gắn bó, keo sơn.

Là một trong những ca sĩ tham gia V Fest tối 10/8, Trang Pháp thể hiện bài hát mới Mãi là người Việt Nam. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm tự hào khi được biểu diễn trong sự kiện quan trọng.

“Giây phút được cùng 25.000 khán giả hô vang ‘Việt Nam - Mãi là người Việt Nam’ có lẽ là một trong những khoảnh khắc không thể quên được trong đời Trang. Trên sân khấu và dưới khán đài cùng nhuộm một màu đỏ, 25.000 trái tim cùng đập một nhịp đập, tất cả cùng một tình yêu với mảnh đất nơi chúng ta gọi là ‘nhà’”, Trang Pháp chia sẻ.

Với Phương Mỹ Chi, cô cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi được là một phần của V Concert. Cơ hội này mang lại cho cô vinh hạnh lớn lao.

Đặc biệt, Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với 50.000 khán giả, đã trở thành bản anh hùng ca sống động. Từ những giây phút đầu tiên, khi dàn hợp xướng 80 người và 50.000 khán giả đồng thanh hát Tiến Quân ca tới tiết mục cuối cùng, Tổ quốc trong tim gợi lên trong người nghe niềm xúc động, tự hào lớn lao.

Tiếp nối không khí này, ngày 17/8, Tự hào là người Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Mỹ Đình sẽ mang đến những giai điệu đậm chất truyền thống, kết nối các thế hệ qua các câu chuyện lịch sử.

Bên cạnh đó, ngày 15/8, chương trình Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 diễn ra Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Với sự tham gia của NSND Tấn Minh, Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh… Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 tái hiện những dấu mốc quan trọng trong hành trình dựng nước, giữ nước của nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Ngày 31/8, chương trình chính luận nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) và ngày 1/9 là chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Sân vận động Mỹ Đình.

Hơi thở yêu nước trong từng giai điệu

Song song với các đại nhạc hội, nhiều nghệ sĩ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới trong dịp này, mang đậm tinh thần yêu nước và khát vọng hội nhập. DTAP kết hợp NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi thực hiện ca khúc Made In Vietnam. Khi được 3 nghệ sĩ ở 3 thế hệ trình diễn trong sự kiện V Concert, Made In Vietnam đã khiến khán giả rưng rưng xúc động trước những ca từ đẹp về cội nguồn, lịch sử, địa linh nhân kiệt.

Tùng Dương chuẩn bị ra mắt 2 MV Việt Nam, tự hào tiếp bước tương lai và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Hai sản phẩm đều do Nguyễn Văn Chung sáng tác. Bằng ngôn từ bình dị, gần gũi, Việt Nam, tự hào tiếp bước tương lai như lời hiệu triệu, thôi thúc từng thế hệ cống hiến vì một Việt Nam ngày càng vững mạnh, tươi đẹp.

“Vươn vai Việt Nam, ngàn đời không quên / Những sự hy sinh đổi lấy hòa bình / Vươn vai Việt Nam, vẽ lại non sông / Vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc / Vươn vai Việt Nam, độc lập tự do / Màu cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay / Vươn vai Việt Nam, vào kỷ nguyên mới / Tự hào ta tiếp bước tới tương lai rực rỡ”, đoạn điệp khúc ý nghĩa kết hợp giai điệu hào hùng, khí thế đang được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước.

Tùng Dương liên tục góp mặt trong các chương trình nghệ thuật nhân dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời ra mắt 2 sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: Việt Linh.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do Tuấn Cry sáng tác và NSND Thu Huyền, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc thể hiện cũng là bài hát có ca từ đẹp, ý nghĩa. Bài hát đã được các ca sĩ thể hiện trong một số đêm nhạc thời gian qua và khán giả đón nhận ca khúc nhờ nội dung sâu sắc, thấm đẫm tình yêu đất nước.

Ca sĩ Hoàng Bách cũng hòa chung bầu không khí tưng bừng chào đón dịp Quốc khánh 2/9 với EP Lời trái tim Việt Nam, gồm 3 ca khúc: Lời trái tim Việt Nam, Yêu nụ cười Việt Nam và Welcome to Việt Nam.

Ba ca khúc với những màu sắc khác nhau nhưng cùng chung một thông điệp, ca ngợi đất nước Việt Nam anh hùng, người dân kiên cường bất khuất. Giai điệu của EP kết hợp EDM với nhạc cụ dân tộc, hòa quyện truyền thống và hiện đại.

Các sự kiện âm nhạc và sản phẩm mới không chỉ là những “bữa tiệc” nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Từ sân khấu hoành tráng đến những giai điệu làm mới, tất cả đều góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.