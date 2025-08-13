Đại nhạc hội 'Việt Nam trong tôi' phát vé miễn phí

Đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi" diễn ra ngày 26/8 với sự tham gia của Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú...

Trong những ngày tới, hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư sẽ diễn ra để hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Trong đó, đại nhạc hội Việt Nam trong tôi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Đặc biệt, toàn bộ vé tham gia chương trình được phát miễn phí với mục tiêu gắn kết cộng đồng, tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần người dân Việt Nam.

Đại nhạc hội diễn ra ngày 26/8 tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với sự tham gia của Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Đêm nhạc được đầu tư về kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng với những tiết mục được chọn lựa chỉn chu nhằm tái hiện chặng đường 80 năm hào hùng của dân tộc ta, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, khát khao cống hiến, đặc biệt với các bạn trẻ.

Hòa Minzy, Đức Phúc tham gia đại nhạc hội Việt Nam trong tôi. Ảnh: FBNV.

Trong ít ngày qua, nhiều đêm nhạc đã thành công rực rỡ với sự tham gia của hàng trăm nghìn khán giả ở đủ lứa tuổi, thế hệ, ngành nghề khác nhau.

Trong đó chương trình nghệ thuật hoành tráng V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) vào 9-10/8.

Đặc biệt, “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 10/8 thu hút 50.000 khán giả. Những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc xúc động trong concert sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ở concert, 50.000 khán giả hòa giọng hát theo từng giai điệu hào hùng, ý nghĩa về tình yêu dân tộc. Sau mỗi ca khúc, họ lại đồng thanh hô to “Việt Nam!” khiến sân vận động Mỹ Đình như bùng nổ bởi tinh thần yêu nước.

Vào 15/8 tới, chương trình Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 diễn ra Quảng trường Cách mạng Tháng Tám với sự tham gia của NSND Tấn Minh, Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh… Tiếp đó, ngày 17/8, concert Tự hào là người Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Mỹ Đình.

Ngày 31/8, chương trình chính luận nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) và ngày 1/9 là chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Sân vận động Mỹ Đình.