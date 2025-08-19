Tóc Tiên lại gây tranh cãi

Tóc Tiên được cho là lạnh lùng, không tương tác với fan trong clip mới đây. Điều này làm dấy lên tranh cãi.

Mới đây, Tóc Tiên xuất hiện trong một sự kiện. Do thời tiết mưa gió nên nữ ca sĩ được đội ngũ an ninh cầm ô che chắn khi di chuyển ra địa điểm diễn ra sự kiện. Sau đó, clip ghi lại cảnh trên được đăng tải trên mạng xã hội và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả chỉ ra trong clip, Tóc Tiên lạnh lùng, không tương tác với người hâm mộ, thậm chí luôn dùng 2 tay che mặt.

“Sao phải che, cứ thoải mái bỏ tay xuống mà đi, có ai làm gì đâu”, “Sao phải che mặt. Sao không tự cầm dù che và đi tự nhiên mà phải cần vệ sĩ. Sợ bị tấn công à?”, là những bình luận dưới bài đăng.

Hình ảnh Tóc Tiên trong sự kiện. Ảnh: FBNV.

Dưới bài đăng này, Tóc Tiên cũng để lại bình luận phản hồi. Cô chia sẻ: “Sao bài này toàn bình luận tiêu cực và đặc biệt đa số đến từ chị em phụ nữ không vậy. Chị em mình ơi, cuộc sống ai cũng có góc khuất và đầy thử thách, đặc biệt với phái nữ còn rất nhiều áp lực, trách nhiệm. Nên chị em mình cố gắng không để tiêu cực làm hằn thêm những nếp nhăn trên mặt nha, tiêu cực bị già thêm ấy”.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Tiên cũng giống chị em mình thôi: chưa bao giờ hoàn hảo và cũng không có ý định hoàn hảo, sống vậy mệt lắm. Tiên dám hứa là luôn chỉn chu và tôn trọng khán giả, những thứ còn lại không hợp nhãn, mấy chị em mình bỏ qua nha. Chứ trời mưa, gió biển táp vô mặt, tui sợ rớt mi giả mà không cho che là sao”.

Thời gian qua, Tóc Tiên liên tục vướng tranh luận. Gần đây, Tóc Tiên được xác nhận là khách mời chặng 4 của game show Gia đình Haha với vai trò khách mời.

Tuy nhiên, khi giới thiệu hoạt động này trên trang cá nhân, Tóc Tiên viết: “Đợt đó đi ngoan, ăn giỏi, chơi vui, ngủ sớm. Không biết lúc lên sóng có bị evil edit không nữa”. (Evil edit là cụm từ chỉ cách biên tập ác ý nhằm tạo yếu tố giật gân trong game show). Chia sẻ của Tóc Tiên khiến nhiều khán giả, đặc biệt fan của Gia đình Haha không đồng tình.

Trước đó, quá trình làm huấn luyện viên của Tân binh toàn năng cũng liên tục gặp sóng gió.