Đường Trì Bình sau thời gian điên loạn, lang thang trên đường

Nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, Đường Trì Bình đã ổn định về sức khỏe và tinh thần. Nam diễn viên dự định sớm trở lại với công việc.

Trên China Times, bà Trần, một người bạn thân thiết của Đường Trì Bình cho biết nam diễn viên đã rơi vào trạng thái suy sụp sau khi mẹ qua đời. Khi đến thăm anh tại căn nhà thuê ở Đạm Thủy vào tháng 7, bà Trần không khỏi xót xa khi thấy Đường Trì Bình sụt cân nghiêm trọng, giảm khoảng 10 kg, lưng gù và yếu ớt hơn nhiều.

“Tôi lo lắng nếu không có ai chăm sóc, tình trạng của anh ấy có thể trở nên tồi tệ hơn”, bà Trần kể với China Times. Sau đó, bà Trần quyết định giúp đỡ, chăm sóc Đường Trì Bình để anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hình ảnh gần đây của Đường Trì Bình. Ảnh: China Times.

Bà Trần chia sẻ thêm: “So với thời điểm tháng 6, anh ấy ở hiện tại đã cải thiện rất nhiều. Tâm trạng, sức khỏe ổn định hơn và quan trọng nhất, anh ấy bắt đầu nói về công việc, biểu diễn với sự hào hứng”. Những buổi trò chuyện cùng bạn bè và việc tham gia sự kiện nghệ thuật đã giúp Đường Trì Bình dần lấy lại năng lượng.

“Anh ấy vẫn luôn đam mê công việc. Chỉ cần có cơ hội đứng trên sân khấu, ánh mắt của anh ấy sáng lên”, bà Trần nhận xét.

Đường Trì Bình không chỉ nhận được sự chăm sóc từ bà Trần mà còn được tiếp thêm sức mạnh từ những người bạn trong ngành. Một trong những người bạn thân thiết là Trương Như San, chủ tịch một tập đoàn y tế và làm đẹp, đã luôn theo sát, động viên anh. Sự hỗ trợ này không chỉ dừng ở lời nói mà còn thể hiện qua những hành động thiết thực.

Đường Trì Bình, sinh năm 1978, từng rất nổi tiếng với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt. Anh tham gia nhiều bộ phim đình đám như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet Phương Đông, The hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...

Những năm qua, anh rơi vào tình thế khó khăn, không đủ tiền thuê nhà. Đường Trì Bình nghiện rượu và tiêu gần như toàn bộ thu nhập ít ỏi hàng tháng vào rượu. Trạng thái tinh thần của Đường Trì Bình trở nên tồi tệ và cơ thể anh cũng gầy gò.

Tháng 6/2024, mẹ của Đường Trì Bình tự tử tại một ngôi nhà thuê và được hàng xóm phát hiện hai ngày sau khi bà qua đời. Nhưng phản ứng của Đường Trì Bình rất khó hiểu. Nhiều tuần sau đó, anh mới tới nhận thi thể để lo liệu tang lễ cho mẹ.

Gần đây, Đường Trì Bình bị tố điên loạn, quấy rối phụ nữ ở Nam Cảng, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).