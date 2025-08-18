Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp hình bikini tại Hội An

Trong hình, người đẹp Lexie Brant khoe vóc dáng với bộ bikini 2 mảnh. Cô cũng là chủ nhân chiếc vương miện trong đêm chung kết vừa diễn ra tại Perth. Cô gái 22 tuổi, cao 1,76 m, đang làm việc trong lĩnh vực y khoa và có 6.000 người theo dõi trên Instagram. Cô đã đánh bại 29 thí sinh khác để giành được vương miện danh giá.

Theo hoa hậu, trải nghiệm ở Việt Nam với cô thật khó quên. “Nơi đây đẹp đẽ, bận rộn, đầy thử thách và sự trưởng thành. Từ sáng sớm đến tối muộn, chúng tôi liên tục di chuyển, nhưng năng lượng vẫn luôn dồi dào. Chúng tôi cũng may mắn được tham gia các khóa đào tạo vô giá, cũng như những buổi hội thảo về catwalk trên sàn diễn, mà ngay cả trong mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ được tham gia. Được bao quanh bởi những người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh và truyền cảm hứng như vậy khiến tôi tự hào khi được là một phần của cuộc thi. Tôi rời Việt Nam với cảm giác tự tin, kết nối và có năng lực hơn trong cách thể hiện bản thân, tương tác với thế giới”, tân hoa hậu miêu tả.

Thí sinh Sheridan (ảnh trái) và Nasia Delis tạo dáng gợi cảm bên bể bơi. Trong đó, Sheridan Mortlock là Á hậu 1 Hoa hậu Trái Đất 2022. Ngoài chụp bộ hình, dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia còn tham gia nhiều hoạt động khác, chẳng hạn chơi Pickleball trong thời gian ở lại Hội An.

Dàn thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Australia năm nay tương đối đồng đều về ngoại hình lẫn kỹ năng. Các cô gái đều sở hữu vóc dáng cân đối, khỏe khoắn và gợi cảm. Trong hình là thí sinh Jordyn Dicker (ảnh trái) và Jessica. Jordyn Dicker có chiều cao khá khiêm tốn là 1,66 m nhưng cô thu hút sự chú ý với gương mặt đẹp, thu hút.

Kristina Stojanovski miêu tả chuyến đi tới Hội An là trải nghiệm tuyệt vời. “Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và chúng tôi ở tại một khu nghỉ dưỡng Hội An tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy một khu nghỉ dưỡng nào quy mô lớn đến vậy. Tôi mất gần cả tuần mới tìm được đường đi. Mỗi khu vực trong khách sạn đều có nét quyến rũ riêng và đội ngũ nhân viên thật tuyệt vời. Cả chuyến đi như một sự xa xỉ và tôi biết ơn vì đã được trải nghiệm điều đó trong cuộc thi”, Kristina Stojanovski chia sẻ với Gcmag.

Hai người đẹp Chloe và Cara Money chụp hình trên bãi biển Hội An. Hoa hậu Hoàn vũ Australia đã nhiều lần đưa các thí sinh tới Việt Nam chụp hình, thực hiện các hoạt động khác nhau.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.