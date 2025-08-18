Hình ảnh Dương Hoàng Yến gây sốt

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Dương Hoàng Yến thực hiện nghi thức chào cờ trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam" được nhiều khán giả chia sẻ.

Khoảnh khắc Dương Hoàng Yến biểu diễn trong chương trình Tự hào là người Việt Nam đang gây sốt và lan truyền khắp mạng xã hội. Tự hào là người Việt Nam là chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025). Trong chương trình, Dương Hoàng Yến thể hiện ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời với giọng hát cảm xúc, nội lực.

Ngoài ra, khoảnh khắc nữ ca sĩ nghiêm trang khi thực hiện nghi thức chào cờ trong chương trình và được truyền hình trực tiếp trên VTV nhận nhiều khen ngợi. Tới 18/8, ảnh chụp khoảnh khắc này của Dương Hoàng Yến cũng phủ sóng mạng xã hội.

Khoảnh khắc đang được chú ý của Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến tâm sự cô cảm thấy bất ngờ, vui và hạnh phúc khi lướt mạng xã hội và vô tình thấy hình ảnh của mình trong chương trình Tự hào là người Việt Nam được cộng đồng mạng chia sẻ với nhiều lời khen tặng.

“Đầu tuần bối rối quá. Sáng ngủ dậy, thấy khoảnh khắc chào cờ sau khi hát Tổ quốc trong ánh mặt trời tối qua của tôi rần rần mạng xã hội”, Dương Hoàng Yến nói.

“Tôi thấy may mắn khi được có cơ hội xuất hiện trong những chương trình mang ý nghĩa của đất nước và xã hội, nhất là trong thời điểm cả nước hướng đến ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước đó, Yến đã thực hiện, ra mắt ca khúc và MV Tổ quốc trong ánh mặt trời để hướng về dịp trọng đại của đất nước. Thật tuyệt vời khi được giới thiệu bài hát này đến khán giả trong chương trình Tự hào là người Việt Nam. Thú thật Yến đã rất hồi hộp lẫn háo hức trước màn biểu diễn tối qua, dù đây không phải lần đầu tôi trình diễn một ca khúc mới trước khán giả”, Dương Hoàng Yến bày tỏ.

Tự hào là người Việt Nam diễn ra tối 17/8 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Bên cạnh Dương Hoàng Yến, chương trình còn có sự góp mặt của Tùng Dương, Hòa Minzy, Lâm Bảo Ngọc, Oplus... cùng hàng chục nghìn khán giả.

Sắp tới, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc khác sẽ diễn ra. Ngày 31/8, chương trình chính luận nghệ thuật Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh) và ngày 1/9 là chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Sân vận động Mỹ Đình.

MV Tổ Quốc trong ánh mặt trời được Dương Hoàng Yến phát hành cách đây 6 ngày với ca từ, giai điệu sâu lắng, ý nghĩa, khắc họa tình yêu quê hương, đất nước và khát khao cống hiến để phát triển nước nhà.