Tùng Dương: 'Khán giả từng tắt tivi khi thấy tôi'

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung lần đầu hợp tác qua ca khúc "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" thuộc thể loại dance, EDM.

Ngày 14/8, Tùng Dương kết hợp Nguyễn Văn Chung ra mắt MV mới Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Ca khúc bắt đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng, ca từ bình dị, cảm xúc sau đó đẩy lên cao trào, mang tới tinh thần hào hùng, phấn khởi và tự hào về hành trình phát triển của đất nước, người dân Việt Nam. MV chứa đựng những hình ảnh đẹp, mang tính biểu tượng trên mọi miền Tổ quốc.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ anh sáng tác ca khúc từ tháng 7 và thời điểm đó, người đầu tiên anh nghĩ tới là Tùng Dương. Ngay khi Nguyễn Văn Chung gửi demo, Tùng Dương đã lập tức đồng ý. Qua quá trình làm việc, Nguyễn Văn Chung đã phải “chiều” theo nhiều yêu cầu của Tùng Dương. Nhưng sau đó, anh nhận thấy sự trao đổi là cần thiết với mục tiêu bài hát không chỉ xúc động với bản thân người sáng tác mà cần chạm tới cảm xúc của khán giả.

Tùng Dương thực hiện MV mới, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: NVCC.

Ban đầu, Nguyễn Văn Chung cho rằng anh không phù hợp với phong cách, năng lượng của Tùng Dương nhưng quá trình làm việc hiệu quả dù cả 2 không thể tránh khỏi những tranh luận.

“Chúng tôi muốn thực hiện một bài hát thật hào hùng, cảm động, miêu tả được vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Do đó, ở phần đầu, chúng tôi đưa vào bài hát những giá trị truyền thống, thân quen của Việt Nam để bất cứ ai cũng rung động. Rồi phần sau, âm nhạc và nội dung trở nên hào hùng, sôi động hơn”, Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Anh kể thêm: “Chúng tôi đã tranh cãi với nhau rất nhiều, thậm chí suốt một buổi tối chỉ về câu từ ‘con rồng châu Á’. Tôi sau đó phải hỏi chuyên gia kinh tế để xem việc sử dụng ‘con rồng châu Á’ về Việt Nam ở thời điểm này có phù hợp không. Qua quá trình trao đổi, tôi quyết định chỉnh sửa cụm từ trên thành ‘khát khao con rồng châu Á’ để thôi thúc thanh niên vươn lên, phát triển Việt Nam thành ‘con rồng châu Á’”.

Về lý do sáng tác bài hát theo thể loại dance, EDM, Nguyễn Văn Chung giải thích: “Thời gian qua nhiều concert diễn ra thành công, tôi nhận thấy âm nhạc EDM sôi động đang rất được yêu thích, đặc biệt với các bạn trẻ. Do đó, tôi quyết định chọn thể loại này. Trước hết, các bạn trẻ phải yêu thích giai điệu thì mới tìm hiểu ý nghĩa bài hát”.

Về phía Tùng Dương, anh giải thích đang trẻ hóa bản thân để tiếp cận nhiều khán giả hơn. “Gần đây, trên mạng xã hội, tôi đọc được những bình luận là: ‘Ngày xưa, cháu với cha mẹ cứ nhìn thấy chú là tắt tivi. Chú hát gì mà khó nghe quá. Nhưng gần đây cháu lụy giọng hát của chú’. Có khán giả khác thì bình luận: ‘Chú phải mua bảo hiểm dây thanh quản nhé’. Điều đó cho thấy Tùng Dương luôn lắng nghe mọi góp ý của khán giả. Tôi cố gắng thay đổi và trẻ hóa bản thân”.

“Tùng Dương muốn thông qua ca khúc để thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9. Với một nghệ sĩ như Tùng Dương, lý tưởng, khát vọng rất lớn nên được hát ca ngợi đất nước, quê hương là điều tôi tự hào, hãnh diện. Những bài hát quê hương, đất nước mà thành hit triệu view giống Một vòng Việt Nam và Viết tiếp câu chuyện hòa bình đáng giá, thiêng liêng vô cùng”, ca sĩ chia sẻ thêm.

Trong MV Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, Tùng Dương cùng ê-kíp muốn mang hình ảnh Việt Nam thân thương, đẹp và ý nghĩa tới cộng đồng, giới thiệu cảnh đẹp đất nước với một tinh thần thời bình.

Bài hát cũng được ê-kíp nhờ các giảng viên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong bài hát, Tùng Dương khoe giọng hát mạnh mẽ, nội lực. Anh hát chữ “rực rỡ” ở nốt Sí cao chót vót, gần cuối bài để toát lên sự hào hùng và tha thiết của ca khúc.

Đạo diễn Vũ Hồng Thắng khẳng định Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai được sử dụng 100% hình ảnh thật do ê-kíp thực hiện lẫn các tư liệu của đồng nghiệp. MV không sử dụng bất cứ hình ảnh nào của AI.