Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện vài phút ở Sao nhập ngũ

Tâm điểm tập 2 Sao nhập ngũ là sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Anh trực tiếp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các bài tập.

Tối 13/8, tập 2 Sao nhập ngũ mang tên Khi đôi chân còn bước lên sóng với sự tham gia của 16 nghệ sĩ và Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Trong tập này, các nghệ sĩ trải qua các thử thách quân sự khắc nghiệt.

Điểm nhấn đặc biệt của tập 2 là sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, người từng gây sốt trong lễ duyệt binh 30/4. Với vai trò chiến sĩ cũ, anh trực tiếp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các bài tập, mang đến hình ảnh người lính chuẩn mực, giàu kinh nghiệm. Thượng úy xuất hiện khoảng vài phút ở cuối chương trình.

Sự hiện diện của anh không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của Bộ đội Cụ Hồ mà còn giúp các nghệ sĩ thấm nhuần tinh thần kỷ luật và đồng đội. Hình ảnh anh dẫn đầu đội hình duyệt binh, nghiêm trang và đầy khí chất, khiến khán giả không khỏi tự hào.

Đồng chí Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn Bình An và Huỳnh Anh thực hiện các bài tập.

Nhiều người chơi bị chấn thương

Về phần các nghệ sĩ, họ được chia thành 8 đội, cử hành hội thao kéo co 4 góc kết hợp lắp súng STV 380. Thể lệ thi đấu là nam đấu nam, nữ đấu nữ với mục tiêu giành hộp tiếp đạn và lắp súng nhanh nhất.

Thử thách diễn ra trên địa hình hình chữ nhật với 4 thùng phi đặt ở 4 góc. Mỗi góc bố trí một bộ phận của súng. Trong thời gian thi đấu, đội nào giành được hộp tiếp đạn và lắp thành công vào thân súng sẽ giành chiến thắng. Thử thách này không mới, do đó những nghệ sĩ từng tham gia các mùa trước sẽ có lợi thế. Với những nghệ sĩ lần đầu tham gia, họ sẽ gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ hơn. Thế nhưng, Hải Đăng Doo gây bất ngờ.

Anh lần đầu tham gia chương trình lại thừa nhận thể lực kém, đã lâu không tập luyện. Thế nhưng, anh trai này nhanh chóng nhập cuộc và hoàn thành thử thách trong thời gian ngắn. Những màn tranh tài gay cấn, các cú lội ngược dòng đầy bất ngờ, cùng khoảnh khắc chiến thắng thuyết phục đã khiến không khí thao trường rộn ràng.

Đại úy Lưu Quang Nhất, Phó Đại đội trưởng, nhấn mạnh: “Tập thể luôn là ưu tiên hàng đầu. Mọi nhiệm vụ phải đặt lợi ích chung lên trên để xây dựng đơn vị vững mạnh”.

Minh Tú phải chống nạng vì bị chấn thương.

Ở vòng nữ, đội Đại Đại (Diệu Nhi - Hậu Hoàng) đối đầu đội X (LyLy - Linh Ngọc Đàm). Diệu Nhi khởi đầu mạnh mẽ, nhưng LyLy và Linh Ngọc Đàm phối hợp ăn ý, lội ngược dòng để giành chiến thắng.

Trận thứ hai giữa đội Chắc thắng (Chi Pu - Lan Ngọc, Diệu Nhi hỗ trợ) và đội Bước chân thần tốc (Hòa Minzy - Minh Tú). Minh Tú bất ngờ bị chấn thương. Người mẫu thừa nhận bản thân rất đau đớn, tưởng như đã gãy chân.

Chung kết nữ là màn giằng co giữa Linh Ngọc Đàm và Hòa Minzy. Chiến thắng cuối cùng thuộc về đội X nhờ sự kiên trì và chiến thuật vượt trội.

Vòng nam cũng không kém kịch tính. Đội Tốc độ (Độ Mixi - Anh Tú) thất bại trước đội Đèn trong mưa (Tim - Hải Đăng Doo). Độ Mixi gặp bất lợi vì chấn thương cổ chân dẫn đến rơi hộp tiếp đạn.

Trận thứ hai, đội Chỉ mình anh (Huỳnh Anh - Thanh Duy) không thể vượt qua đội 80 (Mạc Văn Khoa - Bình An). Chung kết nam là màn áp đảo của Hải Đăng Doo. Anh hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian kỷ lục, để lại Mạc Văn Khoa “ngơ ngác” vì trận đấu kết thúc quá nhanh.

Hòa Minzy lúng túng với thử thách

Lấy cảm hứng từ lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tập 2 đưa các nghệ sĩ vào bài huấn luyện điều lệnh đội ngũ với các động tác treo súng, đi đều, chào và ke chân.

Trung đội trưởng Phạm Quang Khải nhấn mạnh: “Duyệt binh thể hiện sự hùng mạnh, trang nghiêm, thống nhất của quân đội, là niềm tự hào dân tộc”.

Tuy nhiên, ngay cả những nghệ sĩ có kinh nghiệm tham gia các mùa trước như Hòa Minzy, Độ Mixi hay Anh Tú cũng lúng túng với động tác cơ bản như treo súng, đi đều, chào và thôi chào. Hòa Minzy bị chỉ huy chê vì sai động tác nghiêng, trong khi Chi Pu bất ngờ được khen làm tốt hơn.

Khi chỉ huy kiểm tra nội dung cơ bản, Hoà Minzy, Độ Mixi và Anh Tú lần lượt trả lời không chính xác.

“Đồng chí Hòa cá biệt đã được huấn luyện lần thứ 2 rồi vẫn chưa hình dung ra động tác đi nghiêng là như thế nào”, trung đội trưởng nói về Hòa Minzy.

Hòa Minzy bị chê vì lúng túng trong một số bài tập.

Bài tập ke chân khiến cả đội nam lẫn nữ nhăn nhó vì quá khó khăn. Ở đội nữ, Chi Pu, Hòa Minzy, LyLy và Linh Ngọc Đàm đạt loại giỏi với thời gian trên 4 phút. Hậu Hoàng đạt khá, còn Diệu Nhi chỉ đủ đạt.

Đội nam ghi dấu ấn với Bình An, Anh Tú, Thanh Duy, Hải Đăng Doo và Mạc Văn Khoa đạt giỏi, trong khi Huỳnh Anh đạt khá, Độ Mixi và Tim chỉ đủ đạt. Những khoảnh khắc này cho thấy sự nghiêm khắc của quân đội, nơi từng bước chân, ánh mắt đều đòi hỏi sự đồng bộ và kỷ luật thép.

Sao nhập ngũ tập 2 tái hiện môi trường quân đội, từ những trận thi đấu nghẹt thở đến tình đồng đội. Chương trình không chỉ mang tính giải trí mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thế hệ trẻ.