Dương Thái Ngọc ê chề

Dương Thái Ngọc đã sinh con nhưng không được gia đình bạn trai chấp nhận. Mẹ con cô thậm chí đang phải ở khách sạn.

Theo QQ, Dương Thái Ngọc mới đây sinh con trai tại Hong Kong. Sau đó, cô đưa con về nhà bạn trai ở Phúc Kiến. Tuy nhiên, gia đình bạn trai không chào đón cô, thậm chí không cho mẹ con cô vào nhà khiến nữ diễn viên phải ở tại khách sạn.

Bạn trai của Dương Thái Ngọc là Trương Hướng Vinh, kém cô vài tuổi. Trương Hướng Vinh là con trai của gia đình sở hữu tập đoàn danh tiếng ở Trung Quốc.

Theo truyền thông, Dương Thái Ngọc không được gia đình bạn trai chấp thuận. Họ nghi ngờ con trai bị lừa dối. Gia đình Trương Hướng Vinh muốn con trai kết hôn với người môn đăng hộ đối. Chưa kể, Dương Thái Ngọc từng hẹn hò Trần Kim Phi, cha nuôi của Lưu Diệc Phi.

Dương Thái Ngọc hẹn hò Trương Hướng Vinh nhưng không được gia đình bạn trai chấp thuận. Ảnh: 360 Yule.

Dương Thái Ngọc sinh năm 1992, bắt đầu đóng phim năm 2012 với dự án Nhật ký thiếu niên. Sau đó, cô tham gia các phim Love in the 1980s, Youth, Don't Forget Your Original Heart…

Nữ diễn viên từng công khai hẹn hò tỷ phú Trần Kim Phi, hơn cô hơn 20 tuổi, đồng thời là cha đỡ đầu của Lưu Diệc Phi. Hai người chia tay sau vài năm.

Sau khi hai người chia tay, sự nghiệp của Dương Thái Ngọc bị ảnh hưởng. Nữ diễn viên ít nhận được dự án lớn hơn trước.

Gần đây, Dương Thái Ngọc được đưa tin có mối quan hệ mới với Trương Hướng Vinh. Hai người thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Cách đây ít tháng, cô bị chụp ảnh bụng bầu khi đi du lịch Nhật Bản cùng Trương Hướng Vinh.

Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh chưa đăng ký kết hôn bởi gia đình chàng trai không đồng ý. Trong khi đó, chàng trai trẻ rất si mê Dương Thái Ngọc, quyết tâm cưới nữ diễn viên, ngày nào cũng bám theo cô, theo QQ.