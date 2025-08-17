Lý Nhược Đồng đón tuổi 59

Lý Nhược Đồng chia sẻ video mừng tuổi 59. Nữ diễn viên cho biết cô đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Theo HK01, ngày 16/8, Lý Nhược Đồng chia sẻ video thổi nến, cắt bánh kem để mừng sinh nhật. Lý Nhược Đồng viết bên dưới video: "59 ư. Tôi không quan tâm. Tôi không sợ. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc".

"59, tôi không quan tâm" cũng là dòng chữ được nữ diễn viên in đằng sau chiếc áo phông trắng cô mặc trong video.

Những năm gần đây, cô tập trung sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, tham gia các chương trình tạp kỹ, phim truyền hình và diễn thuyết. Tuy nhiên, thông tin về Lý Nhược Đồng vẫn được truyền thông lẫn khán giả Hong Kong săn đón.

Hình ảnh mới của Lý Nhược Đồng. Ảnh: HK01.

Đặc biệt, HK01 nhận định suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng vẫn được mệnh danh “Tiểu Long Nữ đẹp nhất” hay "nữ thần không tuổi". Để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối, dẻo dai, Lý Nhược Đồng miệt mài tập luyện trong nhiều năm. Nữ diễn viên cũng duy trì chế độ sinh hoạt, ăn uống và làm việc, nghỉ ngơi điều độ.

Lý Nhược Đồng từng chia sẻ chế độ ăn uống của cô. Theo đó, bữa sáng, nữ diễn viên ăn một quả trứng luộc, nửa bắp ngô cùng 100 ml sữa chua không đường. Sau đó, cô ăn thêm bữa nhẹ là 25 g hạt. Tới trưa, cô ăn tôm chiên ớt xanh, ngô, gạo lứt và bắp cải luộc. Xế chiều, cô dùng bữa ăn nhẹ là 200 g quả sung. Tới buổi tối, cô ăn thịt bò băm xào với cà chua, cơm thập cẩm, rau diếp luộc.

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990, ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng...