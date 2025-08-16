Tình trạng sức khỏe của Lan Phương

Diễn viên Lan Phương cho biết nhiều năm qua, cô thường đau bụng, buồn nôn, huyết áp tụt, lạnh cóng người.

Mới đây, diễn viên Lan Phương chia sẻ cô gặp vấn đề sức khỏe. Cách đây 2 tuần, khi nữ diễn viên tới tòa án giải quyết vấn đề hôn nhân, cô gặp tình trạng đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi. Kèm theo bài đăng là hình ảnh Lan Phương khóc nức nở khi được một nhân viên y tế hỗ trợ.

Theo Lan Phương, nhiều năm qua, cô gặp các vấn đề khác nhau. Từ đầu năm tới nay, tình trạng sức khỏe của diễn viên Thương ngày nắng về càng nghiêm trọng.

Lan Phương gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: FBNV.

“Nhiều năm qua, Phương bị rất nhiều vấn đề về thể chất. Nhiều nhất là từ đầu năm nay, như đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng, khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ”.

“Chia sẻ thêm là căng thẳng còn từng khiến Phương nôn liên tục, hàng ngày và hoàn toàn mất khứu giác trong khoảng 1 năm (khi còn là học sinh trung học)”, Lan Phương kể. Do đó, cô khuyên mọi người quan sát cơ thể và lắng nghe các dấu hiệu bất thường, nhất là khi có vấn đề căng thẳng trong tâm lý.

Theo Lan Phương, mục đích cô chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân là để nhắc nhở mọi người quan tâm hơn tới cơ thể lẫn tinh thần.

Cuối tháng 7, Lan Phương thông báo cô và ông xã người Anh David Duffy ly thân. Lan Phương cho biết cô nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ tháng 5. Lan Phương kể cô từng rất tuyệt vọng và rồi đến tháng 3, nữ diễn viên nhận ra nhiều điều, mọi thứ dần rõ ràng hơn. Đó là thời điểm, cô quyết định kết thúc mối quan hệ với ông xã người Anh. Lan Phương khẳng định việc ly hôn với cô là được cứu vớt.

Lan Phương gặp David Duffy vào tháng 7/2017 khi cô đang quay Cả một đời ân oán. David Duffy chủ động làm quen và cả hai xác nhận mối quan hệ sau vài tháng tìm hiểu. Họ kết hôn vào năm 2018, sau đó có hai con.

Năm 2024, Lan Phương trải qua giai đoạn trầm cảm vì phải chăm sóc con thứ 2 một mình. Thời điểm đó, chồng cô công tác xa nhà.