Hoàng Thùy Linh ở tuổi 37

Hoàng Thùy Linh có sự nghiệp thành công, cuộc sống viên mãn. Cô và Đen Vâu luôn được nhắc tên cạnh nhau nhưng hai người chưa lên tiếng chính thức.

Hoàng Thùy Linh bước vào showbiz với vai trò diễn viên trước khi chuyển hướng sang ca hát. Trong những năm phát triển sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh đã tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại. Những bài hát mang âm hưởng dân gian hòa quyện với pop, điện tử hiện đại đem về cho Hoàng Thùy Linh nhiều giải thưởng và một cá tính rất riêng biệt trong thị trường âm nhạc.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Đen Vâu cũng là tâm điểm gây chú ý trong suốt một năm qua. Mới đây, hình ảnh của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu tại nhà riêng ở Tam Đảo lại lan truyền, gây bàn tán trên mạng xã hội.

Sự nghiệp ngày càng thăng hoa

Sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Thùy Linh đã kéo dài nhiều năm nhưng kể từ 2019 trở đi, cô phát triển rực rỡ nhất. Đỉnh cao sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh bắt đầu từ đó. Cụ thể, năm 2019, album Hoàng trở thành bước ngoặt lớn với các ca khúc như Để mị nói cho mà nghe, Duyên âm và Kẻ cắp gặp bà già.

Để Mị nói cho mà nghe không chỉ tạo hiện tượng âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa, mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ hòa quyện với pop hiện đại, giành nhiều giải thưởng tại Cống hiến và Làn sóng xanh. Ca khúc này cũng giúp cô nhận danh hiệu Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á tại MAMA 2019, khẳng định tầm ảnh hưởng vượt biên giới.

Hoàng Thùy Linh thành công nhờ loạt ca khúc kết hợp âm nhạc truyền thống với hiện đại. Ảnh: FBNV.

Đến năm 2022, album Link tiếp tục đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh lên đỉnh cao. See tình trở thành cơn sốt toàn cầu, đặc biệt trên TikTok với điệu nhảy và giai điệu bắt tai được nghệ sĩ quốc tế cover.

Gieo quẻ (hợp tác với Đen Vâu) và Bo Xì Bo cũng tạo nên làn sóng trên mạng xã hội, giúp cô chiến thắng các hạng mục lớn tại Làn sóng xanh 2022 như Nữ ca sĩ của năm, Album của năm và Bài hát của năm. Link không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là hệ sinh thái văn hóa, khai thác hình ảnh tứ linh, tín ngưỡng dân gian và câu chuyện về sự tự do, bản lĩnh.

Năm 2023, Hoàng Thùy Linh tổ chức Vietnamese Concert tại TP.HCM, một cột mốc đáng nhớ khi biến sân khấu thành không gian tôn vinh văn hóa Việt qua âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh. Năm 2024, cô ra mắt Vietnamese Concert Album với 18 ca khúc từ đêm nhạc.

Chuyện tình cảm kín tiếng

Từ đầu 2024 Hoàng Thùy Linh có khoảng một năm im ắng, gần như không cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Số lượng bài đăng cũng thưa thớt. Thời điểm đó, nữ ca sĩ thỉnh thoảng cập nhật tình hình công việc nhưng không hề đăng ảnh mới của bản thân. Giọng ca See tình cũng không tham gia bất cứ sự kiện nào kể từ tháng 1/2024.

Đó cũng là thời điểm thông tin Hoàng Thùy Linh làm lễ ăn hỏi với rapper Đen Vâu và sinh con xôn xao mạng xã hội.

Hình ảnh Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trong đêm nhạc mới đây. Ảnh: FBNV.

Cả hai hợp tác với nhau vào 2022 trong dự án Gieo Quẻ. Đến Vietnamese Concert năm 2023, Đen Vâu xuất hiện với vai trò khách mời.

Tháng 1/2023, thông tin 2 người ăn hỏi rầm rộ. Khi đó, Đen Vân phủ nhận việc có mối quan hệ riêng tư với Hoàng Thùy Linh.

Sau đó, một số hình ảnh Hoàng Thùy Linh xuất hiện tại sân bay Nội Bài hoặc khi tham gia sự kiện mặc trang phục rộng che vòng hai, càng làm rộ lên nghi vấn. Tháng 8/2024, Hoàng Thùy Linh được đưa tin là đã sinh con. Khi có thêm nhiều tin tức, hình ảnh được đăng tải, cả hai giữ im lặng, không phản hồi về các tin đồn.

Sau khoảng một năm im ắng, tới tháng 3, Hoàng Thùy Linh trở lại để quảng bá bộ phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam. Bộ phim do cô đồng đạo diễn với Kawaii Tuấn Anh, tái hiện hành trình chuẩn bị concert, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Tại buổi họp báo ra mắt phim ở Hà Nội (14/3), khi được hỏi về mối quan hệ với Đen Vâu, cô khéo léo trả lời: “Tôi đang sống trong hạnh phúc, nhưng hãy để tôi giữ những điều riêng tư cho đúng thời điểm”.

Kể từ đó, Hoàng Thùy Linh đi diễn, hoạt động năng nổ. Gần đây, cô biểu diễn trong sự kiện V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Đáng nói, Hoàng Thùy Linh song ca với Đen Vâu ca khúc Về nhà trong sự kiện này nhưng cả hai không tương tác nhiều với nhau.

Mới đây, hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu được bắt gặp bế hai em bé tại cơ ngơi hoành tráng ở Tam Đảo gây xôn xao mạng xã hội.

Cơ ngơi này gồm 2 căn nhà lớn, bề thế nằm liền kề nhau giữa khu đất rộng rãi, gần gũi thiên nhiên. Nhờ đó, Hoàng Thùy Linh cùng gia đình có thể thoải mái trồng cây cối, rau củ, mở những bữa tiệc nướng ấm cúng… Theo Hoàng Thùy Linh, bố cô chính là người thiết kế căn nhà.

Hoàng Thùy Linh tại cơ ngơi ở TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, Hoàng Thùy Linh được cho là sở hữu căn penthouse với diện tích 400 m2 tại TP.HCM cùng một căn hộ tại Hà Nội. Qua các hình ảnh do nữ ca sĩ đăng tải, căn hộ ở TP.HCM được thiết kế sang trọng, thoáng đãng với tông màu đen và các nội thất đắt đỏ. Trên tầng thượng, cô trồng hoa hồng và rau thủy canh. Nữ ca sĩ này cũng sở hữu nhiều món đồ hiệu sang trọng.

Ở tuổi 37, Hoàng Thùy Linh đang có sự nghiệp, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Dẫu vậy, trước những thông tin về đời tư, cô vẫn chọn cách im lặng, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.