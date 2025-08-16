Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện

Một đồng nghiệp thân thiết cho biết Phước Sang đã qua cơn nguy kịch và đang hồi sức. Nhà sản xuất nhập viện vào ngày 15/8.

Ngày 15/8, nghệ sĩ Phước Sang được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cấp cứu. Trước đó, con trai phát hiện nam diễn viên bất tỉnh trong phòng. Tới 16/8, diễn viên Phương Bình cho biết Phước Sang đã qua cơn nguy kịch và đang trong giai đoạn hồi sức.

Hình ảnh gần đây của Phước Sang.

Đầu tháng 8, Phước Sang xuất hiện tại buổi quay phim của đạo diễn Trung Lùng. Sức khỏe của anh cải thiện đáng kể nhưng nam diễn viên vẫn khó khăn khi giao tiếp, di chuyển và cần các thành viên trong đoàn phim dìu đi.

Giữa tháng 3/2024, Phước Sang đột quỵ, được đưa tới Bệnh viện Thống nhất TP.HCM. Sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện, nghệ sĩ xuất viện. Sau đó, anh được vật lý trị liệu, chăm sóc sức khỏe tại nhà kết hợp thăm khám ở bệnh viện. Kể từ đó Phước Sang tập trung chăm sóc sức khỏe, hiếm khi xuất hiện.

Nghệ sĩ Phước Sang sinh năm 1969, từng thành lập nhiều sân khấu và cả hãng phim mang tên anh. Anh cũng sản xuất nhiều dự án phim nổi tiếng như Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Hello cô Ba, Hồn Trương Ba da hàng thịt…

Anh từng kết hôn với diễn viên Kim Thư và có hai con chung. Họ ly hôn vào 2016 và hai con sống cùng mẹ.

Phước Sang từng chia sẻ anh hai lần bị tai biến. Phước Sang nói: “Tôi bị huyết áp cao, lại đã bị tai biến 2 lần nên không thể nói khỏe mạnh. Bệnh này ông trời kêu đi lúc nào không thể biết được. Có thể bây giờ, tôi ngồi nói chuyện với bạn nhưng hôm sau đã không còn. Biết bệnh của mình nguy hiểm nên tôi làm mọi việc thận trọng, giữ tinh thần ổn định. Tôi lấy niềm vui của con, sự khôn lớn, trưởng thành của chúng để làm niềm vui cuộc sống. Các con là động lực sống của tôi”.