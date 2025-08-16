Quỳnh Kool nói về gương mặt khác lạ

Quỳnh Kool giải thích cô có sự thay đổi ngoại hình là vì tăng cân chứ không sử dụng phương pháp thẩm mỹ như khán giả đang đồn đoán.

Quỳnh Kool gần đây trở lại với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh. Tuy nhiên, ngoại hình của cô gây bàn tán. Nữ diễn viên được nhận xét gương mặt tròn trịa hơn trước, một số đường nét thay đổi. Điều đó làm dấy lên nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, Quỳnh Kool lên tiếng giải thích. Cô khẳng định sự thay đổi ngoại hình xuất phát từ việc tăng cân. Cụ thể, một tài khoản bình luận: “Chị ơi mọi người chê chị thẩm mỹ đơ”, Quỳnh Kool trả lời: “Chị tăng 7 kg mà, béo lên cả cổ đây này. Ai mà tiêm được cái gì cho cổ nó to ra không em”.

Hình ảnh Quỳnh Kool trong phim mới. Ảnh: NSX.

Khi khán giả khác bày tỏ họ yêu thích ngoại hình của Quỳnh Kool trong phim Chúng ta của 8 năm sau hơn, nữ diễn viên đáp: “Không thay đổi, mọi người bàn tán, mà thay đổi mọi người cũng nói. Mỗi vai diễn mình đều muốn mang đến một màu sắc khác, để khán giả có cái nhìn mới mẻ và không bị trùng lặp với những nhân vật cũ. Mong mọi người thông cảm và nhìn thoáng hơn ạ”.

Gió ngang khoảng trời xanh là phiên bản làm lại từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Phim có sự tham gia của Quỳnh Kool, Phương Oanh và Việt Hoa. Trong phim, Quỳnh Kool đảm nhận vai Hoàng Lam. Xuất thân gia đình giàu có, được chiều chuộng, Hoàng Lam có tính cách trẻ con dù đã bước sang tuổi 30. Cô và chồng có quan điểm, lối sống hoàn toàn khác biệt dẫn đến thường mâu thuẫn, tranh luận.

Ngoài những nhận xét về ngoại hình, Quỳnh Kool còn vướng tranh luận quanh vấn đề diễn xuất. Một số khán giả chỉ ra nữ diễn viên diễn xuất còn đơ, thiếu tự nhiên. Trước đó, Quỳnh Kool là gương mặt quen của phim giờ vàng, từng tham gia rất nhiều tác phẩm truyền hình.