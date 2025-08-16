Thái Trác Nghi bị chỉ trích mặc phản cảm

Khi vướng tranh cãi vì phong cách thời trang được cho là phản cảm, Thái Trác Nghi cho biết cô không bận tâm ý kiến trái chiều.

Ettoday đưa tin nữ ca sĩ Thái Trác Nghi gần đây chia sẻ loạt ảnh du lịch Thái Lan lên mạng xã hội.

Trong loạt ảnh do Thái Trác Nghi chia sẻ, nữ ca sĩ mặc áo hai dây màu sắc rực rỡ, cổ yếm và dây buộc chéo ôm sát bụng, để lộ vòng eo thon gọn. Cô kết hợp với quần short denim sáng màu, cạp quần được cởi hờ hững và đeo một chiếc túi màu xanh, họa tiết chấm bi.

Trang phục gây tranh cãi của Thái Trác Nghi. Ảnh: Ettoday.

Tuy nhiên, một số khán giả chỉ trích Thái Trác Nghi vì mốt không kéo khóa quần và cho rằng phong cách thời trang này phản cảm. Vướng tranh cãi, Thái Trác Nghi lên tiếng thông qua bài đăng trên trang cá nhân.

Cụ thể, khi một tài khoản hỏi: "Sao không cài cúc?", Thái Trác Nghi trả lời cô thích phong cách này và không quan tâm đến ý kiến của người ngoài.

"Tôi thích chúng, vậy nên hãy để tôi yên", nữ diễn viên đáp. Thái Trác Nghi cũng thừa nhận cô từng phải vật lộn với sự tự ti vì vai tròn và lưng gù. Cô trở nên quá lo lắng về ngoại hình. Sau đó, cô nhận ra nên phớt lờ mọi ý kiến xung quanh, lựa chọn tin tưởng vào bản thân và sống khoa học hơn để thay đổi, hoàn thiện chính mình.

Thái Trác Nghi sinh năm 1994 là một ca sĩ, diễn viên. Cô sinh ra tại Malaysia, trong một gia đình gốc Hoa. Thái Trác Nghi ra mắt năm 2017 với đĩa đơn Oxygen Girl, một ca khúc tươi sáng, bắt tai, được nhiều nghệ sĩ cover và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Năm 2020, Thái Trác Nghi tham gia chương trình sống còn Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You 2) của iQIYI. Đây là show tìm kiếm nhóm nhạc nữ với dàn huấn luyện viên nổi tiếng như Lisa (BlackPink), Thái Từ Khôn và Ella (S.H.E).