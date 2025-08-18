Phương Ly lột đồ, nhảy bùng nổ ở chung kết Em xinh 'say hi'

Phương Ly khép lại chung kết Em xinh "say hi" bằng ca khúc "Vỗ tay" có giai điệu lẫn nội dung trẻ trung, lôi cuốn và năng lượng tích cực.

Tối 17/8, tập 13 của Em xinh "say hi" lên sóng, mang đến 8 tiết mục solo của 8 nữ nghệ sĩ còn lại trong vòng chung kết. Khác 8 màn trình diễn đầu tiên ở tập 12, với những pha nhào lộn mạo hiểm và năng lượng bùng nổ, các tiết mục lần này tập trung vào cảm xúc và câu chuyện.

Từ sân khấu hoành tráng của Miu Lê, không gian "kẹo ngọt" của Phương Ly đến những màn trình diễn sâu lắng của Orange, LyHan, các nữ nghệ sĩ đã để lại dấu ấn riêng, dù không phải ai cũng tạo được đột phá.

Ballad chiếm ưu thế: Cảm xúc dẫn đầu

Trong vòng solo, các nghệ sĩ được tự do thể hiện cá tính âm nhạc và ballad trở thành lựa chọn chủ đạo, mang đến những khoảnh khắc đậm chất tự sự. Nếu tập 12 ghi dấu với các tiết mục đa dạng như Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi hay Trời sao của 52Hz, thì tập 13 tập trung vào việc khai thác nội tâm, với những sân khấu được thiết kế để khán giả chìm đắm vào câu chuyện và giọng hát.

Châu Bùi - cái tên gây tranh cãi khi lọt vào chung kết vì bị cho là chưa đủ thực lực - mang đến Đan bàn tay, một ca khúc ballad nhẹ nhàng, dễ nghe. Với giai điệu thơ mộng và lời ca lãng mạn, bài hát phù hợp với chất giọng còn hạn chế của cô. Sân khấu được dàn dựng đáng yêu với hình ảnh Châu Bùi trong bộ váy ngọt ngào, bay bổng, gợi cảm giác như một nàng thơ.

Điểm nhấn bất ngờ là phần góp giọng của bạn trai Binz, dù anh không xuất hiện trực tiếp. Tuy nhiên, tiết mục thiếu điểm nhấn và không đủ sức tạo dấu ấn so với các đối thủ.

Orange khoe giọng hát nội lực với thể loại sở trường ballad.

Trong khi đó, Orange chọn quay về với thế mạnh ballad, từ bỏ rap và vũ đạo để tập trung vào giọng hát. Lội ngược dòng là một ca khúc sâu lắng. Với chất giọng nội lực, ấm áp và vang sáng, Orange kết hợp hát với múa đầy cảm xúc, mang đến một màn trình diễn da diết. Sân khấu tối giản nhưng được tô điểm bằng hiệu ứng ánh sáng giúp giọng hát của cô trở thành tâm điểm.

Tiếp đó, LyHan gây ấn tượng mạnh với Rơi tự do, một bản ballad u tối, kể về sự tự do và cô đơn trong thế giới hỗn loạn. Giữa sân khấu được thiết kế huyền ảo, LyHan xuất hiện như một thiên thần bóng tối, đôi cánh đen dần được nâng lên cao, tạo hiệu ứng thị giác.

Giai điệu chậm rãi, ca từ giàu chất thơ kết hợp với giọng hát trong trẻo, sâu lắng của cô đã đưa khán giả vào một miền cảm xúc dữ dội.

Bích Phương mang đến Chu kỳ mới, ca khúc mở màn với giai điệu ballad được sáng tác từ 1-2 năm trước nhưng chưa từng phát hành, nằm trong album còn dang dở của cô. Nữ ca sĩ chia sẻ Em xinh "say hi" đã giúp cô tự tin hơn khi đứng trên sân khấu và đây là thời điểm thích hợp để trình bày ca khúc này.

Bích Phương trên sân khấu Chu kỳ mới.

Sân khấu được dàn dựng công phu, với hơn 30 vũ công nữ tạo nên hiệu ứng vũ đạo hoành tráng. Bích Phương xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy ánh kim, nhưng tổng thể bài hát bị nhận xét thiếu điểm nhấn để đẩy cảm xúc lên cao trào. Giọng hát nội lực và phần hòa âm sâu lắng là điểm cộng, nhưng khán giả mong chờ một khoảnh khắc bùng nổ hơn từ nữ ca sĩ.

Tự do thể hiện cá tính riêng

Bên cạnh ballad, các nghệ sĩ như Tiên Tiên, Pháo, Miu Lê và Phương Ly mang đến những màu sắc đa dạng, cho thấy sự trở về với chính mình sau những vòng thi nhóm đòi hỏi sự hòa hợp.

Tiên Tiên trẻ trung với Live My Way, một ca khúc pop sôi động, tràn đầy năng lượng tích cực, được hỗ trợ bởi Ánh Sáng AZA. Với ca từ ý nghĩa về tình yêu, hạnh phúc và mục đích sống, bài hát như lời tuyên ngôn của cô về việc sống đúng với bản thân. Sân khấu được thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt, với ánh sáng rực rỡ và vũ đạo trẻ trung.

Pháo Northside chọn Đi về, một ca khúc mang quan niệm sống “đi thật xa để trở về”. Cô chia sẻ bài hát là lời nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, nhớ về lý do bắt đầu để tìm đường đúng đích. Sân khấu được dàn dựng như một khoang máy bay chân thật, Pháo xuất hiện trong bộ đồng phục cơ trưởng, bên cạnh dàn vũ công hóa thân thành tiếp viên hàng không và hành khách.

Điểm nhấn là màn “lột xác” khi cô cởi bỏ đồng phục để lộ váy ánh kim lấp lánh, kết hợp với đoạn drop bắt tai gợi nhớ Hai phút hơn. Pháo phát huy thế mạnh flow rap lôi cuốn và chất giọng mềm mại, dù phần hát vẫn còn hạn chế.

Chu kỳ mới của Miu Lê có concept thú vị, ấn tượng.

Miu Lê mang đến Em thích là được, bản nhạc kể về bi kịch tình yêu giữa Miu Nữ (một sinh vật không phải con người) và một chàng trai. Sân khấu tông đen đỏ tạo không khí mãnh liệt, bí ẩn với câu chuyện đầy cảm xúc: khi chàng trai phát hiện sự thật về Miu Nữ, anh phanh phui cô, dẫn đến kết cục đau lòng. Giai điệu bắt tai, đoạn drop bùng nổ và giọng hát đầy nội lực của Miu Lê đã làm nổi bật tiết mục.

Phương Ly khép lại tập 13 với Vỗ tay, một ca khúc pop sôi động mang phong cách “công chúa kẹo ngọt”. Sân khấu được thiết kế như vương quốc kẹo, với chiếc bánh kem khổng lồ làm điểm nhấn. Phương Ly diện áo lông như nữ hoàng disco, tự tin khoe vũ đạo trên nền nhạc vui tươi.

Cao trào là khi cô lột bỏ áo khoác, để lộ trang phục quyến rũ và nhảy dưới mưa kim tuyến cùng dàn vũ công mặc các bộ đồ từng xuất hiện trong chương trình. Cô chia sẻ: “Vỗ tay không chỉ là lời chúc mừng mà còn để ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của 30 em xinh”. Đoạn hook: “Vỗ tay, em thân yêu, em giỏi quá đi” được dự đoán sẽ gây sốt trên mạng xã hội.

Phương Ly khép lại phần trình diễn solo với tiết mục trẻ trung, tích cực. Ảnh: NSX.

Tập 13 của Em xinh "say hi" mang đến không gian âm nhạc đậm chất cảm xúc, với ballad là tâm điểm. Các tiết mục như Rơi tự do của LyHan và Em thích là được của Miu Lê nổi bật nhờ câu chuyện kể, dàn dựng sáng tạo, trong khi Vỗ tay của Phương Ly hay Live My Way của Tiên Tiên ghi dấu bởi năng lượng tích cực.

Vòng solo cho thấy sự tự do trong cách các nghệ sĩ thể hiện cá tính. Với những tiết mục giàu cảm xúc và sân khấu công phu, tập 13 đã khép lại hành trình của Em xinh "say hi" một cách trọn vẹn, để lại kỳ vọng lớn cho đêm chung kết xếp hạng. Khán giả đang nóng lòng chờ xem ai sẽ là “em xinh” giành ngôi vị cao nhất.