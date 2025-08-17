Bảo Anh hết mờ nhạt

Với phần trình diễn solo trong tập mới nhất của Em xinh "say hi", Bảo Anh như tìm lại chính mình. Cô chinh phục khán giả bằng tiết mục lôi cuốn, thần thái tự tin.

Từ 30 ca sĩ, Em xinh “say hi” chỉ còn 16 người bước vào vòng thi quan trọng nhất. Trong 2 đêm thi lên sóng tối 16-17/8, 16 em xinh sẽ lần lượt trình diễn các tiết mục solo. Lần đầu tiên sau suốt nhiều tháng lên sóng của Em xinh “say hi”, các ca sĩ được đứng một mình, làm những gì họ muốn và tỏa sáng theo cách riêng nhất có thể.

Lúc này, quyền định đoạt đã không còn thuộc về 300 khán giả trường quay. Thay vào đó, bất cứ ai cũng có thể bỏ phiếu cho các em xinh qua cổng bình chọn online.

Bảo Anh tìm lại chính mình

Ái kỷ do Lâm Bảo Ngọc trình diễn trở thành điểm sáng trong 8 tiết mục solo của đêm chung kết 1. Ca khúc mang giai điệu bắt tai với đoạn điệp khúc đầy ấn tượng. Ái kỷ khá cũ về âm nhạc, cấu trúc bài nhưng giọng hát nữ cao mảnh nhẹ của Lâm Bảo Ngọc được thể hiện xuất sắc, đặc biệt ở những đoạn cao trào (high note), nơi cô phô diễn kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và cảm xúc dạt dào.

Tiết mục của Lâm Bảo Ngọc không mới về thể loại, bố cục nhưng bắt tai và ghi điểm bằng giọng hát. Ảnh: NSX.

Màn trình diễn không chỉ là một tiết mục thi đấu mà còn là lời khẳng định cá tính âm nhạc của Lâm Bảo Ngọc. Cô mang đến một câu chuyện về sự tự tin và khám phá bản thân, phù hợp với thông điệp của Em xinh “say hi” - nơi các nữ nghệ sĩ trẻ thể hiện bản lĩnh và sắc màu riêng. Sân khấu Ái kỷ còn gây ấn tượng bởi phần dàn dựng công phu, với vũ đạo đẹp mắt và hiệu ứng ánh sáng hiện đại.

Trình diễn cuối cùng nhưng để lại khá nhiều dấu ấn là tiết mục của Bảo Anh. Giọng ca sinh năm 1992 kết hợp Phúc Du trong một tiết mục về tình yêu. Nữ ca sĩ trước đó được đánh giá là mờ nhạt trong suốt hành trình em xinh.

Với tiết mục solo, Bảo Anh chọn phong cách âm nhạc sở trường vừa nội lực, vừa quyến rũ. Khán giả được thấy một Bảo Anh tự tin, cuốn hút ở thời Như lời đồn, còn Trấn Thành miêu tả là đã lâu rồi mới thấy đàn em cười tươi đến như vậy.

Bài hát Cô ấy không yêu anh mang màu sắc của những ca khúc thập niên 2000 với đoạn điệp khúc bắt tai. Bảo Anh làm chủ sân khấu tốt, tỏa sáng với thần thái tự tin, quyến rũ.

Bảo Anh quyến rũ trên sân khấu Em xinh "say hi". Ảnh: NSX.

Bảo Anh chia sẻ cô nhận ra đã bỏ quên bản thân quá lâu trước khi tham gia chương trình. Đến với Em xinh "say hi", nữ ca sĩ được truyền năng lượng tích cực, nhiệt huyết. Tất cả điều đó giúp cô bộc phát năng lượng yêu bản thân. Có mặt ở khán đài, em gái Bảo Anh xúc động: "Thời gian dài vừa qua, em chưa thấy chị tự tin như thế này. Em muốn chị sẽ giữ mãi sự tự tin và nụ cười".

Phương Mỹ Chi “khác người”

Phương Mỹ Chi tiếp tục khẳng định tài năng sáng tạo và bản lĩnh sân khấu với tiết mục solo Ếch ngoài đáy giếng. Không chọn cách kể lại câu chuyện quen thuộc Ếch ngồi đáy giếng, nữ ca sĩ sinh năm 2003 mang đến một góc nhìn mới mẻ, dí dỏm, kể về hành trình chú ếch phá vỡ giới hạn để khám phá thế giới rộng lớn.

Với phong cách trình diễn độc đáo, lần đầu tiên chơi guitar điện trên sân khấu mà vẫn lồng ghép nhiều chất liệu dân gian, truyền thống, Phương Mỹ Chi đã khuấy động sân khấu, khiến khán giả không khỏi “vui điên lên” như chính cô mô tả. Lời ca dí dỏm, kết hợp phần hòa âm hiện đại do producer DTAP thực hiện, đã tạo nên một không gian âm nhạc vừa trẻ trung vừa đậm chất cá nhân.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với concept độc đáo. Ảnh: NSX.

Phương Mỹ Chi chia sẻ Ếch ngoài đáy giếng không chỉ là một ca khúc mà còn là phép ẩn dụ cho hành trình trưởng thành của chính cô. Thay vì bị bó hẹp trong “đáy giếng” - hình ảnh ám chỉ những giới hạn trong sự nghiệp và cuộc sống - cô muốn kể câu chuyện về sự tò mò, dấn thân và khám phá thế giới bên ngoài.

Trong khi đó, 52Hz mang đến màn trình diễn đặc biệt với ca khúc Trời sao, được hòa âm dưới tiếng đàn piano của producer Đoàn Minh Vũ và violin từ Bùi Khang Duy. Tiết mục không chỉ là màn trình diễn mà còn như món quà âm nhạc đầy ý nghĩa cô dành tặng ông của mình - người đã qua đời đúng vào ngày cô được cầu hôn. Với giai điệu trong trẻo, mộng mơ và đậm chất cổ điển, Trời sao như một câu chuyện cổ tích Disney, chạm đến khán giả bằng cảm xúc chân thành và sâu lắng.

Không gian âm nhạc nhẹ nhàng, kết hợp với phần lời ca sâu sắc, tạo nên một câu chuyện kể về sự mất mát, tình yêu và niềm hy vọng. Số lượng câu hát không nhiều, tập trung vào phần nhạc cụ, 52Hz vẫn truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua giọng hát mảnh nhẹ, đôi chỗ còn run vì xúc động.

Trời sao của 52Hz mới lạ về thể loại âm nhạc, mang đến bầu không khí tựa như câu chuyện cổ tích. Ảnh: NSX.

4 tiết mục còn lại trong đêm thi thuộc về Saabirose, Lamoon, Juky San và Maiquinn.

Saabirose đã mang tới phiên bản khác xa so với cô của trước đó. Tiết mục Lời thú tội là kết quả tích lũy từ sự trưởng thành, trau dồi kinh nghiệm sau nhiều tháng cô tham gia cuộc thi. Nữ tính hơn là từ đúng nhất để miêu tả về âm nhạc của Saabirose trong đêm chung kết. Saabirose khai thác nhiều hơn thế mạnh giọng hát, sự thổn thức trong cảm xúc thay vì tập trung vào rap như trước.

Với giọng hát mềm mại, ấm áp và nội lực khi lên nốt cao, Saabirose thật sự lột xác. Tuy nhiên, trong gần như xuyên suốt bài hát, Saabirose hát chưa rõ lời khiến thông điệp ca khúc vì thế mờ nhạt. Giai điệu bài hát quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng thiếu mất một phần cao trào.

Lamoon tiếp tục phát huy thế mạnh âm nhạc dân gian đương đại. Với sân khấu được dàn dựng công phu và trang phục độc đáo, tiết mục gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Giọng hát của Lamoon trong Dương gian nội lực, trầm ấm và sâu lắng, đặc biệt ở những đoạn cao trào với các câu hát giàu ẩn dụ. Phần lời ca giàu chất thơ, kết hợp giai điệu du dương, đã tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất dân gian nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. Dù được đầu tư, Dương gian lại chưa tạo được sự đột phá so với những màn trình diễn trước đó của Lamoon.

Một điểm trừ khác là giọng hát của Lamoon chưa thực sự hòa quyện với phần beat nhạc. Ngoài ra, phần ca từ bị lặp lại quá nhiều, đặc biệt ở đoạn điệp khúc, khiến tiết mục mất đi sự đa dạng và có phần đơn điệu.

Tiếp đó là phần trình diễn Thao túng tâm lý mạnh mẽ, quyến rũ với concept bộ lạc hoang dã của Maiquinn. Trong khi đó, Juky San mang đến bản ballad sâu lắng Người đầu tiên, được thiết kế sân khấu theo phong cách tối giản, tập trung vào cảm xúc.