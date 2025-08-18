Mỹ nhân Vương Tâm Lăng nhập viện khẩn cấp

Ca sĩ Vương Tâm Lăng liên tục nôn mửa sau khi hoàn tất đêm nhạc. Cô được đưa vào bệnh viện và truyền dịch.

Ctinews đưa tin sau đêm nhạc mới diễn ra tại Bắc Kinh, Vương Tâm Lăng nôn dữ dội. Nữ ca sĩ sau đó được đưa đến bệnh viện, cấp cứu và truyền dịch qua đêm. Vương Tâm Lăng chỉ có thể ăn cháo trắng và bánh mì vài ngày qua.

"Những người bạn thân nhất của tôi trong 2 ngày qua là cháo trắng và bánh mì nướng, nhưng đừng lo, giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi", Vương Tâm Lăng lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Hình ảnh Vương Tâm Lăng trong đêm nhạc mới đây. Ảnh: Ctinews.

Vương Tâm Lăng sinh năm 1982, ra mắt năm 2003 và nổi tiếng vào năm 2004 với ca khúc Love You. Trong giới giải trí, Vương Tâm Lăng nổi tiếng nhờ giọng hát ngọt ngào và những bước nhảy sôi động.

Sau khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2022, Vương Tâm Lăng gây sốt trở lại. Trong chương trình, Vương Tâm Lăng tái hiện ca khúc đình đám Love You, khơi gợi ký ức tuổi thơ cho nhiều người hâm mộ trung niên, đặc biệt nam giới. Tiết mục sau đó trở thành hiện tượng mạng, tạo cơn sốt khắp các nền tảng. Vô vàn video reaction hoặc nhảy theo vũ đạo của Vương Tâm Lăng được đăng tải rồi lan truyền với lượt xem lớn.

Vương Tâm Lăng đang tổ chức đêm nhạc ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Sau Bắc Kinh, cô sẽ đến biểu diễn ở Phật Sơn, Vũ Hán, Thượng Hải, Đài Bắc, San Francisco và New York.