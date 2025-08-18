Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi Pu gây bất ngờ ở Sao nhập ngũ

  Thứ hai, 18/8/2025
Chi Pu thực hiện thử thách dùng tay chặt đứt 2 viên gạch ở tập mới nhất Sao nhập ngũ. Hành động này khiến cô bị thương.

Trong tập mới nhất của Sao nhập ngũ, Chi Pu đảm nhận vai trò đội trưởng. Cô xung phong thực hiện thử thách dùng tay chặt đứt những viên gạch nén. Chưa có kinh nghiệm và được luyện tập, Chi Pu chọn 2 viên gạch trong lần thử thách đầu tiên. Sau đó, nữ ca sĩ hoàn thành thử thách một cách khá dễ dàng. Nhiều đồng nghiệp bày tỏ bất ngờ trước động tác dứt khoát của Chi Pu.

Tuy nhiên, khác với những gì khán giả thấy trên chương trình, Chi Pu chia sẻ hình ảnh hậu trường cho thấy cô bị thương ở tay. Bàn tay của nữ ca sĩ bầm tím và chảy máu nhiều nơi.

Chi Pu bị thương sau thử thách chặt gạch. Ảnh: FBNV.

Cũng trong tập mới, khoảnh khắc Diệu Nhi bật khóc khi nhìn thấy Mũi trưởng Long (đồng chí Nguyễn Việt Long, sinh năm 1994) thu hút sự chú ý. Sau đó, Diệu Nhi giải thích: “Sự thật là mình có khóc khi thấy đồng chí đặc công thực hiện nhiệm vụ quá xúc động. Còn khi Mũi trưởng Long xuất hiện, anh ấy khác năm 2020 quá nên mắc cười mà vẫn phải ráng nhịn. Thành ra mặt mũi như vậy, chứ gặp Mũi trưởng Long vui lắm, có gì mà khóc”.

Sao nhập ngũ 2025 đã phát sóng được 3 tập với các thử thách quân đội khắc nghiệt dành cho các nghệ sĩ. Đây là mùa thứ 16 của chương trình truyền hình thực tế này.

Năm nay, chương trình được gọi là mùa “All Star” khi quy tụ 30 nghệ sĩ - gấp 3 lần quy mô các mùa trước. Các ngôi sao tạm gác ánh hào quang sân khấu để bước vào “thao trường” quân đội, trải qua những thử thách khắc nghiệt nhưng đầy tự hào. Chủ đề của mùa năm nay là Khi Tổ quốc gọi tên.

Minh Hạo

  • Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi với nghệ danh Chi Pu là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim Việt Nam. Cô được biết đến sau khi lọt vào top 20 của Miss Teen Vietnam 2009. Năm 2013 Chi Pu tham gia đóng phim với những bộ phim: Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, 5S Online hay phim điện ảnh Thần tượng. Năm 2014, cô Nam tiến và tham gia những dự án: Vẫn có em bên đời, Hương Ga, Chung cư ma, Yêu. Năm 2017, Chi Pu quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Ngày 28/10/2017, cô chính thức khởi động kế hoạch Hàn tiến với tư cách một ca sĩ solo với album "Love story" và phiên bản tiếng Hàn cho hai ca khúc "Từ hôm nay" và "Cho ta gần nhau hơn".

    Bạn có biết: Chi Pu biết chơi đàn piano từ nhỏ. Năm 2003, cô từng giành giải nhất trong cuộc thi Liên hoan đàn phím điện tử thành phố Hà Nội.

    • Ngày sinh: 14/06/1993
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim nổi bật: Bộ tứ 10A8 (2010), 5S Online (2013), Thần tượng (2013), Hương ga (2014), Yêu (2015), Vệ sĩ Sài Gòn (2016)

