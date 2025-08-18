Chi Pu gây bất ngờ ở Sao nhập ngũ

Chi Pu thực hiện thử thách dùng tay chặt đứt 2 viên gạch ở tập mới nhất Sao nhập ngũ. Hành động này khiến cô bị thương.

Trong tập mới nhất của Sao nhập ngũ, Chi Pu đảm nhận vai trò đội trưởng. Cô xung phong thực hiện thử thách dùng tay chặt đứt những viên gạch nén. Chưa có kinh nghiệm và được luyện tập, Chi Pu chọn 2 viên gạch trong lần thử thách đầu tiên. Sau đó, nữ ca sĩ hoàn thành thử thách một cách khá dễ dàng. Nhiều đồng nghiệp bày tỏ bất ngờ trước động tác dứt khoát của Chi Pu.

Tuy nhiên, khác với những gì khán giả thấy trên chương trình, Chi Pu chia sẻ hình ảnh hậu trường cho thấy cô bị thương ở tay. Bàn tay của nữ ca sĩ bầm tím và chảy máu nhiều nơi.

Chi Pu bị thương sau thử thách chặt gạch. Ảnh: FBNV.

Cũng trong tập mới, khoảnh khắc Diệu Nhi bật khóc khi nhìn thấy Mũi trưởng Long (đồng chí Nguyễn Việt Long, sinh năm 1994) thu hút sự chú ý. Sau đó, Diệu Nhi giải thích: “Sự thật là mình có khóc khi thấy đồng chí đặc công thực hiện nhiệm vụ quá xúc động. Còn khi Mũi trưởng Long xuất hiện, anh ấy khác năm 2020 quá nên mắc cười mà vẫn phải ráng nhịn. Thành ra mặt mũi như vậy, chứ gặp Mũi trưởng Long vui lắm, có gì mà khóc”.

Sao nhập ngũ 2025 đã phát sóng được 3 tập với các thử thách quân đội khắc nghiệt dành cho các nghệ sĩ. Đây là mùa thứ 16 của chương trình truyền hình thực tế này.

Năm nay, chương trình được gọi là mùa “All Star” khi quy tụ 30 nghệ sĩ - gấp 3 lần quy mô các mùa trước. Các ngôi sao tạm gác ánh hào quang sân khấu để bước vào “thao trường” quân đội, trải qua những thử thách khắc nghiệt nhưng đầy tự hào. Chủ đề của mùa năm nay là Khi Tổ quốc gọi tên.