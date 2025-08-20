Phương Lê nói về tin rạn nứt với Vũ Luân

Phương Lê khẳng định vẫn là vợ chồng với Vũ Luân. Tuy nhiên, cô từ chối chia sẻ thông tin cụ thể về chuyện riêng tư.

Ngày 20/8, Phương Lê lên tiếng về tin đồn rạn nứt với Vũ Luân. Cô khẳng định vẫn là vợ chồng với Vũ Luân và những thông tin đang lan truyền là không đúng sự thật. Cô cũng mong mọi người dừng đôi co qua lại để sự việc tránh ồn ào thêm.

Phương Lê phủ nhận việc rạn nứt với Vũ Luân. Ảnh: FBNV.

“Thôi thì hôm nay Phương Lê xin mọi người nếu thương, hãy thương cho trọn. Mọi người hãy im lặng, đừng tranh luận và không đăng ẩn ý, gây hiểu lầm nữa. Phương Lê khẳng định vẫn là vợ chồng với Vũ Luân. Còn chuyện trong gia đình như thế nào, chúng tôi không giải thích. Khi nào cần giải thích chúng tôi sẽ lên tiếng”.

Gần đây, một tài khoản YouTube lên tiếng ẩn ý gia đình Phương Lê và Vũ Luân lục đục nội bộ. Thông tin này lập tức gây xôn xao mạng xã hội.

NSƯT Vũ Luân và Phương Lê công khai mối quan hệ tình cảm năm 2023. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào 8/2024 trên một du thuyền. Ngày 12/2, Vũ Luân cho biết anh và Phương Lê đã đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024.

Vũ Luân, tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972, là con nuôi của cố nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Vũ Linh. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2015.

Tháng 5, Phương Lê chia sẻ đang mang bầu ở tháng thứ 3. Cô nói không can thiệp để chọn giới tính em bé mà thuận theo tự nhiên. Cô và Vũ Luân chỉ mong con chào đời khỏe mạnh, bình an.