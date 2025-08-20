Cuộc sống Ngô Thanh Vân sau khi sinh con

Theo Ngô Thanh Vân, vợ chồng cô lên lịch cụ thể trong việc chăm sóc con. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng đặt ra nhiều quy tắc khi vào phòng bé Gạo.

Mới đây, Ngô Thanh Vân tiết lộ vợ chồng cô lên lịch cụ thể cho quá trình chăm sóc con gái trong một ngày. Gia đình nữ diễn viên chia giờ cụ thể cho từng việc như thay tã, uống sữa, ngủ…

Nữ diễn viên cũng gây chú ý khi tiết lộ nhiều quy tắc khi vào phòng con gái gồm: Hạn chế vào phòng bé Gạo, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu được vào. Không dùng điện thoại và nói chuyện trong phòng, chỉ có bố mẹ mới được nói. Không dỗ em bé bằng cách đung đưa hay lắc em. Không di chuyển em bé đột ngột, phải chậm rãi và bế em chắc tay. Luôn luôn để mông, phần dưới của bé Gạo xuống trước. Nói với em sẽ làm gì trước khi làm, ví dụ: Giờ mẹ thay tã cho em nhé, sau đó mới thay. Luôn luôn diệt khuẩn tay.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Cách làm của vợ chồng Huy Trần nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có người cho rằng họ hơi cứng nhắc, làm quá.

Trước những ý kiến trái chiều, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký. Tụi mình cũng biết mỗi người có cách dạy con riêng và cũng biết có bạn đẻ xong tự biết nuôi. Nhưng hai đứa chọn cách chủ động, để biết hướng con đi dần dần và không sợ làm sai. Nói vậy chứ vẫn chưa hiểu được em đâu, trộm vía những lúc em hợp tác, chứ em dãy nảy lên là ba mẹ chỉ có cuống thôi”.

Theo Ngô Thanh Vân, 2 tuần qua là thời gian vợ chồng cô học hỏi từ con. “Cảm thấy bao nhiêu sách vở, kiến thức chuẩn bị trước đó cũng chỉ giúp ba mẹ được 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc bú… có nhiêu đó thôi, ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, không là ba mẹ theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết: Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì”, nữ diễn viên tâm sự.

Theo Ngô Thanh Vân, cha mẹ nên đọc trước và chuẩn bị một số kiến thức, để khi chăm sóc con không loay hoay, hoang mang.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần kết hôn vào năm 2022. Cặp sao vừa hạnh phúc đón con đầu lòng.