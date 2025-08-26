Hồng Nhung trở lại hòa nhạc 'Điều còn mãi'

Hồng Nhung là một trong các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc Điều còn mãi 2025 diễn ra ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình còn có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2025 diễn ra ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong năm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chỉ đạo, Điều còn mãi 2025 được giới thiệu là mang nhiều đổi mới, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ lần đầu xuất hiện.

Đêm nhạc có sự dẫn dắt của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) và giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn như 16 năm trước.

Tùng Dương, Hồng Nhung được mong đợi khi tham gia một đêm nhạc về quê hương, đất nước. Ảnh: FBNV.

Điều còn mãi không chỉ là buổi hòa nhạc mà còn là hành trình nghệ thuật, kể lại câu chuyện lịch sử Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm. Với chủ đề “Việt Nam - Hành trình vươn mình”, chương trình được xây dựng như một chuyến du hành âm nhạc từ Bắc vào Nam, tái hiện vẻ đẹp của các vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua: Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ, TP.HCM.

Các tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, kết hợp giữa ca khúc cách mạng, dân ca, nhạc đỏ và nhạc trữ tình, tất cả được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng để mang lại sự sang trọng, mềm mại nhưng vẫn đậm chất dân tộc.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng chia sẻ: “Ngay từ khi hình thành, Điều còn mãi đã có sứ mệnh tôn vinh những giá trị âm nhạc Việt Nam bằng ngôn ngữ hàn lâm - dàn nhạc giao hưởng. Khác với các chương trình ca nhạc thông thường, ở đây, âm nhạc dân tộc, ca khúc cách mạng, dân ca, nhạc đỏ, nhạc trữ tình… đều được đưa lên sân khấu giao hưởng, tạo nên bản sắc riêng”.

Theo ông Trần Mạnh Hùng, năm nay, ngoài kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình còn hướng đến 50 năm thống nhất đất nước. Ê-kíp chọn cách kể câu chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc sang trọng, mềm mại, nhưng vẫn bao quát những dấu mốc lớn của lịch sử.

Ví dụ, Trường ca Sông Lô sẽ được dàn dựng theo phong cách concerto cho piano và dàn nhạc, do tài năng trẻ Lương Khánh Nhi biểu diễn. Hay, Hướng về Hà Nội được thể hiện bằng tiếng đàn cello của một nghệ sĩ trẻ du học Mỹ, đem lại cách nhìn mới mẻ về Thủ đô.

Bên cạnh đó, những ca khúc quen thuộc về Hà Nội, Tổ quốc sẽ được làm mới với sự tham gia của các nghệ sĩ như Hồng Nhung, Tùng Dương.

“Chúng tôi muốn khán giả không chỉ nghe lại những giai điệu quen thuộc mà còn cảm nhận được chiều sâu lịch sử và tinh thần dân tộc. Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép, từ Hà Nội đến TP.HCM, từ quá khứ hào hùng đến hiện tại phồn thịnh”, giám đốc âm nhạc nói.

NSƯT Lan Anh là một trong những nghệ sĩ tham gia sự kiện. Ảnh: BTC.

Năm nay, Điều còn mãi quy tụ dàn nghệ sĩ đa dạng, từ những gương mặt trẻ lần đầu tham gia như Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc, đến các giọng ca kỳ cựu trở lại sau thời gian vắng bóng như diva Hồng Nhung, Tùng Dương và NSƯT Lan Anh.

Là một trong các nghệ sĩ tham gia chương trình, Tùng Dương bày tỏ: “Hát trong ngày Tết Độc lập, tôi cảm thấy tự hào và trách nhiệm lớn lao. Tôi muốn cống hiến bằng trái tim của một người yêu nước, để tiếp nối giá trị mà các nghệ sĩ gạo cội đã để lại”.

Trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm thống nhất đất nước, hàng loạt chương trình nghệ thuật đã và sắp diễn ra tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong người dân cả nước.

Ngoài Điều còn mãi, rất nhiều chương trình đặc sắc sẽ diễn ra trong những ngày tới, chẳng hạn Việt Nam trong tôi do Bộ VHTT&DL chủ trì tổ chức vào 26/9, Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam vào tối 31/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, 80 năm - Tự hào Việt Nam vào 30/8 và 2/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đêm nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (ngày 1/9)...