Phương Mỹ Chi phá vỡ 'lời nguyền' á quân

Tối 23/8, Em xinh “say hi” kết thúc hành trình dài gần 3 tháng với vị trí cao nhất thuộc về Phương Mỹ Chi. 4 vị trí còn lại trong Best5 được trao cho LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon. Kết quả này được đưa ra bởi bình chọn của khán giả. Thứ hạng của Phương Mỹ Chi được đánh giá là khá xứng đáng. Từ đầu cuộc thi với tiết mục cùng Liên quân 2, Phương Mỹ Chi đã giành thắng lợi. Tiết mục của Liên quân 2 với sự tham gia của Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi... thời điểm đó cũng gây sốt mạng xã hội và vươn lên vị trí thứ 1 top thịnh hành YouTube. Phương Mỹ Chi đã có khởi đầu rất thuận lợi ở Em xinh "say hi".

Sang Live Stage 1, Phương Mỹ Chi biểu diễn tiết mục Cầm kỳ thi họa cùng Bích Phương, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh. Có lợi thế nhiều năm hát dân ca và kinh nghiệm tham gia hàng loạt sân khấu lớn nhỏ, Phương Mỹ Chi xử lý tốt một ca khúc có nhiều chất liệu truyền thống như Cầm kỳ thi họa. Sau Live Stage 1, Phương Mỹ Chi cũng vươn lên dẫn đầu về bình chọn của khán giả và trở thành đội trưởng của Live Stage 2.

Trong gần như tất cả tiết mục ở Em xinh "say hi", Phương Mỹ Chi đều khai thác hết mức thế mạnh của cô là âm nhạc truyền thống kết hợp hiện đại. Với tiết mục Hề trong Live Stage 2, Phương Mỹ Chi chung đội Pháo Northside, Phương Ly, Chi Xê và khách mời WEAN. Họ kết hợp nghệ thuật tuồng với âm nhạc điện tử. Tiết mục bắt đầu bằng giai điệu hát bội, phối lại sôi động, cùng trang phục đỏ, vàng, xanh, tím, thêu họa tiết rồng phượng và mặt nạ nghệ thuật. Để có tiết mục này, nhóm Phương Mỹ Chi đã tham vấn NSƯT Ngọc Khanh và học online với Nhà hát Tuồng Việt Nam. Tiết mục vừa hài hước vừa lôi cuốn lại mang nét độc đáo khi pha trộn văn hóa truyền thống. Điểm nhấn trong tiết mục là phần rap đối đáp giữa WEAN (vai chàng hề không chung thủy) và Pháo Northside. Với cương vị đội trưởng, Phương Mỹ Chi đã có ý tưởng tốt, phát huy được điểm mạnh và khai thác khía cạnh mới của các thành viên.

Sang Live Stage 3, Phương Mỹ Chi cùng đội Han Sara, Orange và Lamoon thể hiện ca khúc I'll be there. Bài hát mang năng lượng tích cực, cổ vũ những ai bi quan, tự ti về ngoại hình. Phương Mỹ Chi tâm sự tiết mục này khiến cô rất xúc động. “Nhớ hôm đó, sau khi diễn xong mình đã không kìm được nước mắt vì có thể đây là số ít lần mình thấy bản thân trong bài hát, kể câu chuyện của mình chứ không phải của người khác. Mình đã cảm ơn chị Cam ngay sau đó vì chọn mình và tôn trọng màu sắc âm nhạc riêng của mình trong I’ll be there”. Với tiết mục này, Phương Mỹ Chi khoe được giọng hát nội lực, cảm xúc nhưng chưa bứt phá về thứ hạng. Thậm chí, sau vòng này, cô tụt xuống thứ hạng 12.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Phường Mỹ Chi luôn được khen ngợi ở sự sáng tạo. Các em xinh khác đánh giá cô rất cao ở việc nghĩ ý tưởng. Do đó các đội thường mong có Phương Mỹ Chi về chung team. Ngoài ra, Phương Mỹ Chi hoạt ngôn, hài hước và năng động. Đây là lợi thế rất lớn để Phương Mỹ Chi trở thành nhân tố nổi bật trong một chương trình giải trí như Em xinh "say hi". Cộng thêm lượng fan hùng hậu sau hàng chục năm làm nghề, Phương Mỹ Chi luôn giữ lợi thế về thứ hạng.

Với vòng solo ở chung kết 1, Phương Mỹ Chi tiếp tục chứng tỏ khác biệt. Bài hát Ếch ngồi đáy giếng mà nữ ca sĩ sinh năm 2003 biểu diễn mang đến một góc nhìn mới mẻ, dí dỏm, kể về hành trình chú ếch phá vỡ giới hạn để khám phá thế giới rộng lớn. Phương Mỹ Chi lần đầu chơi guitar điện trên sân khấu đồng thời tiếp tục trung thành với âm nhạc hiện đại lồng ghép nhiều chất liệu dân gian, truyền thống. Phương Mỹ Chi đã khuấy động sân khấu bằng giai điệu vui tươi, trẻ trung, lời ca dí dỏm, kết hợp phần hòa âm hiện đại do producer DTAP thực hiện. Phương Mỹ Chi đã có hành trình khá nổi bật, ấn tượng ở Em xinh "say hi" cộng thêm lượng fan trung thành, đông đảo từ thời Giọng hát Việt nhí. Bởi thế, ngay trước khi chung kết diễn ra, nhiều khán giả đã dự đoán Phương Mỹ Chi sẽ lọt Best5, thậm chí trở thành quán quân của chương trình. Chiến thắng tại Em xinh "say hi" cũng giúp Phương Mỹ Chi phá vỡ "lời nguyền" á quân. Khi hai cuộc thi âm nhạc cô tham gia trước đó là Sing! Asia 2025 và Giọng hát Việt nhí 2013, ca sĩ đều giành vị trí cao nhất.

