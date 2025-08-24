Cú sốc từ chung kết Em xinh 'say hi'

Vượt qua LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon, những Em xinh được gọi tên trong top 5, Phương Mỹ Chi giành quán quân với số phiếu bình chọn vượt trội.

Phương Mỹ Chi chiến thắng với tổng 779.290 lượt bình chọn, bỏ xa người xếp sau là LyHan hơn 150.000 phiếu. Đây là kết quả được dự đoán từ trước, khi Phương Mỹ Chi luôn là Em xinh có phong độ ổn định qua từng tập. Nữ ca sĩ làm tốt vai trò đội trưởng ở live stage 1, là thành viên nổi bật ở các live stage tiếp theo, có tiết mục solo tạo hiệu ứng trội lên so với phần còn lại, trước khi tiếp tục là đội trưởng tỏa sáng ở cuộc đấu cuối cùng tại game show.

Đứng sau Phương Mỹ Chi là LyHan, Em xinh thu hút lượng fan hùng hậu nhưng cũng hứng chịu không ít “gạch đá” từ anti-fan. Việc LyHan vượt lên Bích Phương để xếp sau Phương Mỹ Chi là kết quả gây tranh luận trên mạng. Trong khi đó, sự xuất hiện của Orange và Lamoon ở top 5 đang tạo nên tranh cãi dữ dội.

Kết quả sốc

Các vị trí trong top 10, top 5, á quân và quán quân của Em xinh “say hi” được định đoạt từ bình chọn của khán giả. Saabirose, Bảo Anh, Châu Bùi, Juky San, MaiQuinn và Tiên Tiên là 6 Em xinh bị tách khỏi top 10. Sau đó, Trấn Thành tiếp tục gọi tên top 5, cũng là nhóm nhạc nữ toàn năng được thành lập từ chương trình.

Cú sốc xảy ra khi top 5 không có tên của 52Hz và Phương Ly, những Em xinh được dự đoán có khả năng cạnh tranh vị trí quán quân. 52Hz là nhân tố mới nổi bật của game show, nhiều lần làm đội trưởng và để lại dấu ấn ở từng live stage. Trong khi Phương Ly còn đứng hạng nhất sau live stage 4.

Phương Mỹ Chi giành quán quân. Vị trí á quân thuộc về Lyhan.

Orange nằm trong nhóm Em xinh nổi bật nhưng hụt hơi ở đoạn cuối. Còn Lamoon luôn đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng sau các live stage. Càng về cuối game show, Lamoon càng bứt phá và khẳng định vị thế của một tân binh đang tỏa sáng. Song, Lamoon vượt lên Phương Ly hay 52Hz khiến nhiều khán giả hỏi “chuyện gì đang xảy ra?”.

Bỏ qua tranh cãi về thứ hạng ở top 5, chiến thắng của Phương Mỹ Chi được số đông đánh giá là thuyết phục. Từ đầu chương trình, Phương Mỹ Chi đã trội hơn phần lớn Em xinh với màu sắc âm nhạc dễ dàng chạm cảm xúc khán giả. Cụ thể là Phương Mỹ Chi tập trung phát huy sở trường ở các sản phẩm kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phương Mỹ Chi được hậu thuẫn bởi DTAP, từ đó chủ động sản xuất âm nhạc mà không phụ thuộc vào ê-kíp của Em xinh “say hi”. Ở live stage 1 và 2, chất âm nhạc dân gian đương đại của Phương Mỹ Chi phát huy đậm nét, đặc biệt ở tiết mục Hề sử dụng chất liệu hát Tuồng. Đến live stage 3 và 4, Phương Mỹ Chi biến đổi linh hoạt khi hiện diện trong đội với tư cách là thành viên.

Phương Mỹ Chi vẫn giữ bản ngã xuyên suốt Em xinh “say hi” nhưng vẫn có nhiều thay đổi để phù hợp tính chất khi tham gia game show giải trí. Khán giả đã thấy một Phương Mỹ Chi sẵn sàng “ồn ào”, “quăng miếng” để tìm cơ hội tỏa sáng trên sóng truyền hình. Và Phương Mỹ Chi cũng nhảy, tham gia trình diễn ở các concept sân khấu hiện đại, ngoài thế mạnh giọng hát và sáng tác.

Trước đêm gala trao giải, ngôi quán quân Em xinh được dự đoán là cuộc cạnh tranh giữa Phương Mỹ Chi và 52Hz. Điểm chung giữa 2 Em xinh này là đều “mát tay” trên cương vị đội trưởng, có nhiều ý tưởng mới, bứt phá và thể hiện năng lượng khác biệt ở game show.

Tiếp tục tranh cãi về LyHan

Không phải Phương Mỹ Chi, cũng chẳng là 52Hz hay Bích Phương, LyHan mới là Em xinh được quan tâm nhiều nhất ở đêm chung kết trao giải. Điều này xảy ra khi LyHan bứt phá mạnh mẽ ở chặng cuối game show, vươn lên đứng nhất sau live stage 3 và xếp thứ 4 khi live stage 4 kết thúc. Một nhóm khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang được chương trình ưu ái quá đà, khi thể hiện không quá xuất sắc nhưng vẫn có vị trí cao.

Trong khoảnh khắc được gọi tên là á quân Em xinh “say hi”, LyHan bình thản. Cô không ăn mừng quá nhiều cho chiến tích về nhì chung cuộc. Thay vào đó, LyHan bình thản, nói lời cảm ơn và nét mặt của nữ ca sĩ cho thấy nhiều áp lực khi được nhắc tên quá nhiều trên mạng xã hội, cả ở góc độ tích cực và tiêu cực xuyên suốt Em xinh “say hi”.

Việc LyHan trở thành á quân đang là cú sốc lớn ở đêm chung kết.

Sau khi kết quả công bố, vị trí về nhì của Lyhan lại gây tranh luận trên mạng xã hội. Một khán giả nhận định: “Nếu không phải là 52Hz, Bích Phương hay Orange xứng đáng cho vị trí xếp sau Phương Mỹ Chi”. Một khán giả khác lại tỏ bức xúc: “Tại sao trong top 5 không phải là 52Hz hay Phương Ly mà là LyHan?”.

Hành trình của LyHan tại Em xinh “say hi” bắt đầu là sự tung hô, đột ngột nổi tiếng trên mạng, trước khi gặp trắc trở vì nhận những ý kiến trái chiều. Song, LyHan chính là Em xinh được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình, khi từ vị thế là cái tên mới toanh, giờ được chú ý nhiều nhất. Hành trình ở Em xinh giúp LyHan góp giọng trong nhiều bản hit, từ đó xây dựng nền tảng lý tưởng cho sự nghiệp sau này.

Tương tự Anh trai, những gì tinh túy nhất của Em xinh “say hi” nằm ở sự vươn lên của những nghệ sĩ mới, nổi lên từ bệ phóng game show. Bên cạnh LyHan là Lamoon và 52Hz, những Em xinh đã tận dụng rất tốt thời cơ để tạo điểm bứt phá cho sự nghiệp. Em xinh “say hi” giúp Bích Phương bùng nổ trở lại sau giai đoạn dài loay hay, đưa Miu Lê một lần nữa thành hiện tượng và giúp Bảo Anh vượt qua khủng hoảng.

Em xinh “say hi” đã chạy đà như mơ, hoàn toàn chiếm sóng mạng xã hội ở các tập đầu tiên. Nhưng càng về sau, game show càng giảm sức hút. Những tranh cãi về các Em xinh khiến game show ngày càng đánh mất vị thế. Cho tới màn cạnh tranh cuối cùng ở chung kết, Em xinh “say hi” vẫn mòn mỏi chờ đợi một bản hit tầm cỡ được ra lò. Đó là tiếc nuối đọng lại sau cùng ở game show được chờ đợi bậc nhất năm nay.