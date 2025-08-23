Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hữu Vi bất ổn?

  • Thứ bảy, 23/8/2025 22:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong sự kiện tối 23/8, diễn viên Hữu Vi có nhiều hành động khá bất ổn. Anh nói năng ấp úng, lòng vòng và gây cười.

Tối 23/8, sự kiện showcase phim Khế ước bán dâu diễn ra tại TP.HCM. Chương trình quy tụ dàn diễn viên của phim như Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, Trà My…

Đạo diễn Lê Văn Kiệt - người cầm trịch dự án vắng mặt tại sự kiện quan trọng.

Sau phần giao lưu ngắn, dàn diễn viên trả lời các câu hỏi từ báo giới, truyền thông. Trong đó, tâm điểm chú ý đổ dồn về Hữu Vi. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài khó nhận ra, khi diện cổ phục nhưng lại đeo kính râm che kín mặt.

Chia sẻ về lần trở lại phim điện ảnh, Hữu Vi nói anh khá hồi hộp. “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi showcase với tư cách diễn viên.Tôi xin cảm ơn mọi người tại đây hôm nay. Tôi sẽ ghi nhớ khung cảnh này sâu đậm”, anh nói.

huu vi bat on anh 1

Hữu Vi trở lại với bộ phim của Lê Văn Kiệt. Ảnh: ĐPCC.

Về trang phục tại buổi showcase, Hữu Vi giải thích đây là cổ phục trong phim Khế ước bán dâu, bối cảnh thời phong kiến. Hữu Vi vào vai thiếu gia Vũ Thế Định.

“Đây là trang phục của chú rể trong cảnh lễ cưới. Như mọi người biết, tôi chưa lấy vợ. Đây là lần đầu tiên mặc đồ chú rể, đi lại thế này, cảm giác rất ngại. Không biết mọi người có thấy đẹp không. Riêng mẹ tôi bảo tôi mặc thế này giống Trư Bát Giới”, Hữu Vi chia sẻ gây cười.

Sau đó, nam diễn viên nhận câu hỏi về việc lần đầu đóng cặp với Lâm Thanh Mỹ, cả hai gặp những khó khăn gì?, Hữu Vi chia sẻ khó hiểu, ấp úng và lòng vòng. Anh mất nhiều thời gian để diễn tả ý muốn nói.

Thậm chí, nam diễn viên trả lời sai vào trọng tâm câu hỏi. Sau đó, MC phải nhắc lại nội dung chính của câu hỏi.

“Đây là trải nghiệm đau thương của nhân vật Thế Định và bản thân tôi khi quay với một bạn diễn nữ mà khoảng cách chú - cháu. Bên ngoài, cả hai có phần xa cách, không biết có phải do Mỹ cảm thấy như vậy là cần thiết để xây dựng nhân vật hay không. Dù tôi cũng cố gắng để có nhiều tương tác với Mỹ nhưng mà cảm giác rất xa cách. Diễn chung với Mỹ thì mọi thứ tuyệt vời. Lúc ấy, tôi không nghĩ gì cả. Cảm giác lúc diễn mà không nghĩ gì cả, thật sự tuyệt vời”, Hữu Vi cho biết.

Ngoài ra, trong suốt quá trình diễn ra buổi showcase, Hữu Vi còn nhiều hành động và lời nói có phần bất ổn.

Trong khi đó, Lâm Thanh Mỹ tỏ ra tự tin, chững chạc khi chia sẻ. Nữ diễn viên cho biết bên ngoài, đôi khi cô và Hữu Vi không hợp nhau. Nhưng trong khi quay, cả hai đều vui vẻ làm việc, mục đích cuối cùng là mang đến kết quả tốt nhất cho dự án.

Khế ước bán dâu là dự án điện ảnh thứ hai đánh dấu sự hợp tác giữa Lâm Thanh Mỹ và đạo diễn Lê Văn Kiệt. Vào năm 2021, cô từng đóng chính trong Bóng đè của nam đạo diễn.

Bộ phim Khế ước bán dâu xoay quanh câu chuyện của Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ.

  • Nguyễn Hữu Vi

    Nguyễn Hữu Vi

    Nguyễn Hữu Vi sinh ngày 10 tháng 3 năm 1992 tại Hà Nội, là một người mẫu sáng giá của làng mốt Việt. Năm 2014, anh xuất sắc đạt vị trí Á vương 3 chung cuộc và giải phụ Á vương ảnh cuộc thi Mister Global - Nam vương toàn cầu đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp. Không dừng lại ở đó, Hữu Vi còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất qua một số phim điện ảnh và MV ca nhạc. Năm 2017, Hữu Vi thay thế Vĩnh Thụy làm host chương trình The Face Việt Nam.

    • Ngày sinh: 10/03/1992
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Số đo hình thể: 106 - 82 - 103
    • Phim nổi bật: Điệp vụ chân dài, Chiến dịch chống ế, Glee,...
    • MV ca nhạc: Gửi anh xa nhớ (Bích Phương), In the night (Bảo Anh),...

