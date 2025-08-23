'Mưa đỏ' càn quét rạp Việt, thu hơn 52 tỷ đồng

Bộ phim chiến tranh của Đặng Thái Huyền đang tạo kỷ lục ngoài phòng vé. Phim thu hơn 52 tỷ đồng, chỉ sau chưa đầy hai ngày chiếu.

Chiếu sớm từ 18h ngày 21/8, đến nay, phim Mưa đỏ đã ghi nhận con số hơn 52 tỷ đồng , theo thống kê của Box Office Vietnam. Hiện tỷ lệ suất chiếu đang tăng lên theo từng ngày. Trong ngày 23/8, phim ghi nhận gần 4.500 suất chiếu. Số vé bán ra vượt 175.000 vé, tỷ lệ lấp đầy rạp cao.

Tốc độ kiếm tiền của Mưa đỏ đang vượt qua Địa đạo. Trước đó, bộ phim của Bùi Thạc Chuyên phải mất 3 ngày để cán mốc 45 tỷ đồng .

Theo dự đoán của giới quan sát, Mưa đỏ sẽ thu 100 tỷ đồng trong ít ngày tới.

Phim Mưa đỏ đang gây sốt tại rạp Việt.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất và Đặng Thái Huyền cầm trịch. Tác phẩm lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Nhật Hoàng, Hạ Anh, Phương Nam...

Trước đó, tại buổi công chiếu phim ở TP.HCM, ông Nguyễn Trí Viễn, tổng điều hành sản xuất bộ phim Mưa đỏ cho biết quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Có nhiều thời điểm, ông rơi vào cảm giác tuyệt vọng.

"Khó khăn thì muôn trùng. Tôi chỉ chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ. Trong phim, nhân vật Cường (do Nhật Hoàng thủ vai - PV) bị thương và phải ra trạm để dưỡng thương. Trong quá trình quay phim, thời tiết ở Quảng Trị rất khắc nghiệt, mưa triền miên trong hai tháng. Ê-kíp rất áp lực. Bỗng một ngày, Nhật Hoàng bị sốt, nằm viện 4 ngày. Với một đoàn phim khoảng 300 con người, mà diễn viên chính bị sốt, tôi rất khủng hoảng. Đoàn phải nghỉ vì mưa, diễn viên ốm. Tôi đã gọi cho chị Huyền và hẹn gặp. Hai người bàn bạc, rà kịch bản, để tìm cách quay được cảnh nào lấp vào. Là phim chiến tranh, tất cả mọi khâu đều khó khăn, từ tổ chức sản xuất đến thiết kế, quay", ông Nguyễn Trí Viễn nhớ lại.