'Mưa đỏ' bùng nổ, doanh thu mở màn 24 tỷ đồng

Bộ phim điện ảnh của đạo diễn Đặng Thái Huyền đang tạo ra cơn sốt ngoài phòng vé. Doanh thu hiện ghi nhận con số 24 tỷ đồng, tính đến sáng 22/8.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim Mưa đỏ đang có thành tích doanh thu mở màn bùng nổ, ghi nhận con số 24 tỷ đồng , tính cả vé đặt trước.

Số lượng suất chiếu vượt 4.200 suất/ngày với tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức cao. Phim bắt đầu chiếu sớm từ 18h ngày 21/8 và chính thức khởi chiếu từ 22/8.

Sau Địa đạo, Mưa đỏ tiếp tục tạo nên hiện tượng tại phòng vé Việt khi một dự án về đề tài chiến tranh có doanh thu bùng nổ.

Một cảnh trong phim Mưa đỏ. Ảnh: ĐPCC.

Những ngày qua, Mưa đỏ và những chủ đề liên quan đến bộ phim là tâm điểm trên mạng xã hội. Bộ phim điện ảnh nhận lời khen từ các đạo diễn, giới chuyên môn lẫn khán giả.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành những lời khen cho Đặng Thái Huyền và Mưa đỏ. Trong đó, nam đạo diễn nói rằng xét về quy mô và độ khó, Mưa đỏ còn hơn Địa đạo.

"Tôi rất cảm ơn đoàn làm phim đã dựng lại những thước phim xúc động. Tôi cũng làm phim chiến tranh. Nhưng bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này, về quy mô, độ khó, phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại khoảng thời gian lịch sử bi tráng của dân tộc", Bùi Thạc Chuyên chia sẻ.

Tại sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM, đạo diễn Đặng Thái Huyền - người cầm trịch dự án - khẳng định đây là bộ phim có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội Nhân dân trong vòng nhiều năm trở lại đây.

"Tất cả vũ khí, khí tài sử dụng trong phim đều có được sự hỗ trợ rất lớn từ quân binh chủng. Tuy nhiên, đấy chỉ là bề nổi. Bề sâu là tất cả phà công binh để có thể vây chặn một khúc sông, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dàn diễn viên. Gần một năm trước khi bắt tay vào thực hiện dự án, chúng tôi phải huy động các loại khí tài để rà phà mấy chục hecta nhằm bảo đảm sự an toàn của toàn bộ ê-kíp", theo nữ đạo diễn.

Bộ phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Tác phẩm lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.