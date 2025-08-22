Bức ảnh gây sốt của NSND Xuân Bắc

NSND Xuân Bắc vừa chia sẻ lại khoảnh khắc bất ngờ khi gặp lại diễn viên Minh Nguyệt "Sóng ở đáy sông" tại lễ hợp luyện ở Hà Nội.

Trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc đăng tải hình ảnh chụp cùng diễn viên Minh Nguyệt - từng đảm nhận vai Biển trong Sóng ở đáy sông - sau nhiều năm.

Nghệ sĩ kể lại cuộc gặp bất ngờ. Khi anh đang đứng theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bỗng nhiên nghe một tiếng gọi từ phía sau: "Anh Núi". Sau khi quay lại, anh nhận ra diễn viên Minh Nguyệt.

"Lập tức bao nhiêu cảm xúc ùa về. Ngày làm phim trong sự hỗ trợ của UBND Thành phố và bà con Hải Phòng. Không góc nào của thành phố mà đoàn không ghé. Nguyệt vẫn lành lành, hiền hiền như trong phim. Hay là làm Sóng ở đáy sông phần hai nhỉ", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

NSND Xuân Bắc hội ngộ Minh Nguyệt sau nhiều năm. Ảnh: FBNV.

Bức ảnh hội ngộ giữa "Núi" Xuân Bắc và "Biển" Minh Nguyệt sau nhiều năm, đang nhận lượt thích và chia sẻ lớn từ khán giả yêu phim truyền hình. Nhiều ý kiến bày tỏ đến nay họ vẫn xem lại phim.

Bộ phim Sóng ở đáy sông của đạo diễn Lê Đức Tiến được thực hiện dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu. Nội dung chính của phim kể về cuộc đời của anh Núi (Xuân Bắc) - một thanh niên từng học giỏi, triển vọng nghề nghiệp nhưng rồi rơi vào cảnh tù tội. Phim ra mắt năm 2000 và thành công vang dội.

Vai diễn Núi cũng làm nên tên tuổi của NSND Xuân Bắc. Sau đó, sự nghiệp của nam nghệ sĩ rộng mở. Anh tham gia nhiều phim và thử sức ở lĩnh vực MC. Vào năm 2016, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSƯT. Đến năm 2022, anh được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Vào năm 2023, Xuân Bắc được trao tặng danh hiệu NSND. NSND Xuân Bắc giữ vị trí Giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2021. Đến tháng 10/2024, anh nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Diễn viên Minh Nguyệt vào vai Biển - em gái của Núi. Biển là cô giáo, có tính cách hiền lành, cam chịu. Sau khi phim Sóng ở đáy sông kết thúc, cô tìm được tình yêu trong cuộc hôn nhân với mối tình từ thời đi học. Họ có với nhau một bé trai. Nhưng vài năm sau, cả hai ly hôn vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn.