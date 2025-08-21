Hương Giang nghỉ việc MC truyền hình

BTV Hương Giang cho biết đã xin nghỉ việc ở Kênh truyền hình Quốc phòng. Cô nói muốn tập trung cho việc học, cập nhật bản thân và gia đình.

Trên trang cá nhân, BTV Hương Giang cho biết đã nghỉ việc ở Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam sau nhiều năm gắn bó. Theo Hương Giang, lý do xuất phát từ việc cô muốn học thêm, cập nhật lại bản thân. Cô cần nhiều thời gian chất lượng hơn với con và đầu tư nghiêm túc cho công việc sáng tạo nội dung.

"Nghỉ việc không có nghĩa là mình không làm công việc này nữa. Chỉ là mình dừng lại một chút để tập trung học hỏi thêm, trau dồi kĩ năng và làm nghề với năng lực tốt hơn thôi. Thật sự mình muốn khẳng định lại để mọi người không bị hiểu nhầm là mình sẽ ở nhà. Nói thật mình là con người của công việc. Mình không thể sống mà thiếu nó được. Mình cũng muốn cảm ơn tất cả lời động viên, bình luận ấm áp trong video vừa rồi. Mình đã đọc từng bình luận một và vô cùng trân quý sự yêu thương, thấu hiểu mà mọi người dành cho mình", Hương Giang chia sẻ.

BTV Hương Giang. Ảnh: FBNV.

Cô nói tiếp: "Dừng lại để có những bước tiến xa hơn. Mình mong là hành trình mới này vẫn có mọi người đồng hành. Cuối cùng, mình không cổ xuý ai đó nghỉ việc. Mình chỉ mong ai đang hoang mang, hãy dành thời gian hiểu mình thật sự muốn gì. Và nếu có quyết định rẽ hướng, hãy dứt khoát bằng một kế hoạch cẩn thận".

Hương Giang tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau đó, cô trở thành biên tập viên tại kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam nhiều năm qua.

Chồng Hương Giang là Mạnh Cường - BTV của Đài truyền hình Việt Nam. Cả hai kết hôn vào năm 2019 sau quãng thời gian dài gắn bó. Vợ chồng Hương Giang - Mạnh Cường đã có hai con. Vợ chồng anh hoạt động sôi nổi trên các mạng xã hội, lập kênh tên Gia đình truyền hình.