Nữ diễn viên lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng kẻ gian lợi dụng hình ảnh cô để lừa đảo, bán thuốc giảm cân.

Ngày 20/8, diễn viên Hồng Đào bức xúc về việc nhiều tài khoản mạng giả mạo hình ảnh của cô để lập ra các fanpage bán thuốc, thực phẩm giảm cân. Những trang này thu hút hàng nghìn lượt theo dõi.

Diễn viên Mang mẹ đi bỏ khẳng định cô không quảng cáo hay bán thuốc giảm cân.

"Cả tuần nay, tôi nhận rất nhiều lời nhắn, câu hỏi về chuyện này, ngay cả người thân mình cũng bị lầm. Vì thế, tôi post lên đây để cho mọi người biết mà tránh. Bị mấy vụ này hoài. Chán quá", Hồng Đào chia sẻ.

Diễn viên Hồng Đào vừa tham gia phim mới nhất Mang mẹ đi bỏ. Ảnh: Hoàng Vũ.

Dưới phần bình luận, Hồng Đào tiếp tục cảnh báo khán giả để tránh xa tình trạng lừa đảo.

Thời gian qua, các nghệ sĩ Việt lần lượt lên tiếng về tình trạng bị kẻ gian lợi dụng hình ảnh để lừa đảo, quảng cáo sản phẩm chưa rõ nguồn gốc hay app vay tiền nặng lãi. Thậm chí, nhiều fanpage sử dụng kỹ xảo chỉnh sửa khuôn mặt, giọng nói để tạo nội dung lừa đảo. Trước Hồng Đào, Mạc Văn Khoa, Đan Trường, Lý Hải... đều có các bài đăng để cảnh báo khán giả.

Hồng Đào vừa góp mặt trong hai dự án điện ảnh gồm Chốt đơn (Bảo Nhân) và Mang mẹ đi bỏ (Mo Hong Jin). Trong đó, Mang mẹ đi bỏ có doanh thu ấn tượng - hơn 165 tỷ đồng , tính đến sáng 20/8.

Dù chất lượng của hai phim nhận những tranh luận trái chiều, diễn xuất của Hồng Đào thu hút khán giả và có màu sắc riêng. Với Mang mẹ đi bỏ, Hồng Đào vào vai bà Hạnh, người mẹ già mắc bệnh Alzheimer lúc mê lúc tỉnh, giằng xé với nỗi thương con lấy nước mắt khán giả, trong khi bà Bình của Chốt đơn khiến người xem cười với sự dí dỏm, hài hước, khao khát yêu của một phụ nữ trung niên cô đơn.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất trên Tri Thức - Znews, Hồng Đào cho biết cô chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng đóng phim. Thời gian rảnh rỗi, nữ diễn viên thường du lịch, mua sắm hay xem phim.

"Tôi đã trải qua nhiều thứ rồi nên cảm giác bây giờ có công ăn việc làm là tốt rồi. Niềm vui hiện tại là có việc làm, ăn ngon mặc đẹp và đi du lịch. Còn khái niệm đủ thì vô chừng lắm. Cứ hôm nay vui đã, mai tính tiếp", Hồng Đào nói.