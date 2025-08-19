'Chiêu' Bi Rain tán tỉnh Kim Tae Hee

Trong một talk show, Kim Tae Hee nhớ lại ngày đầu quen và hẹn hò Bi Rain. Diễn viên cũng tiết lộ về hai con.

Theo Chosun, Kim Tae Hee là khách mời trong tập mới nhất của You Quiz on the Block. Nhà sản xuất vừa tung video hé lộ một phần trong chia sẻ của nữ diễn viên ở tập này.

MC Yoo Jae Suk mở đầu: "Khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy như Chúa không công bằng", sau đó anh có cuộc trò chuyện với Kim Tae Hee.

Trong chương trình, Kim Tae Hee nhớ lại ngày đầu quen và hẹn hò Bi Rain. Cô kể Bi Rain thường tặng cô một số món quà nhỏ và luôn tỏ ra chu đáo.

Bi Rain và Kim Tae Hee có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Nate.

"Tôi thường mở những món quà đó vào các thời điểm khó khăn và chúng khiến tôi bật cười. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhắn tin cho anh ấy lần đầu tiên", diễn viên cười, chia sẻ. Kim Tae Hee nói từ đó, cô phải lòng Bi Rain và cả hai tiến đến hẹn hò, kết hôn.

Khi được hỏi về các con của mình, Kim Tae Hee tiết lộ hai con có vẻ ngoài khác nhau. Con gái đầu giống cô ở khuôn mặt và thừa hưởng chiều cao từ Bi Rain. Trong khi đó, bé thứ hai thì ngược lại.

"Hai đứa con của tôi như sự giao thoa giữa tôi và chồng", nữ diễn viên cho biết.

Năm 2021, Bi Rain tiết lộ anh gặp Kim Tae Hee lần đầu khi cùng quay quảng cáo 10 năm trước. "Cô ấy được yêu cầu đổi tất. Thường sẽ có nhân viên giúp nhưng cô ấy đã quỳ xuống, tự mình thay tất ngay. Chứng kiến cảnh đó, tôi đã nghĩ chính là cô ấy".

Rain kể, sau những cảm xúc ban đầu, anh đã thử tiếp cận Kim Tae Hee nhưng bị cô từ chối tới 5 lần vì cho rằng anh là người trăng hoa.

"Cô ấy hỏi rất nhiều về những tin đồn về tôi. Tôi trả lời hết, tin này đúng, tin này sai, hoàn toàn trung thực, vì vậy cô ấy mới bắt đầu mở lòng", Rain chia sẻ.

Năm 2017, bộ đôi kết hôn sau 5 năm hẹn hò. Kim Tae Hee được mệnh danh "nữ thần" tại Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp hoàn hảo, học thức cao, gia thế tốt và cuộc sống không scandal. Vì thế, khi Bi Rain kết hôn với Kim Tae Hee, anh có biệt danh là "tên trộm quốc dân".