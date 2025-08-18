Phương Ly, Châu Bùi sau ồn ào 'nghỉ chơi'

Trong chung kết của Em xinh "say hi", Châu Bùi ôm chặt Phương Ly để chúc mừng. Động thái của cả hai gây chú ý trên mạng xã hội.

Chung kết Em xinh "say hi" lên sóng vào tối 17/8. 8 nữ nghệ sĩ còn lại mang đến 8 màn trình diễn từ sôi động đến sâu lắng trong tập này. Trong đó, Phương Ly là người khép lại tập 13 với Vỗ tay, một ca khúc pop sôi động mang phong cách "công chúa kẹo ngọt".

Điểm nhấn của tiết mục là khi cô lột bỏ áo khoác, để lộ trang phục quyến rũ và nhảy dưới mưa kim tuyến cùng dàn vũ công mặc các bộ đồ từng xuất hiện trong chương trình.

Sau khi kết thúc tiết mục, các em xinh ùa ra sân khấu và chúc mừng Phương Ly. Đáng chú ý, Châu Bùi tiến đến ôm chặt đồng nghiệp. Sau đó, trên trang cá nhân, Châu Bùi cũng có bài đăng với nội dung: "Vỗ tay chị Phương Ly. Một màn kết quá trọn vẹn".

Phương Ly và Châu Bùi từng vướng nghi vấn bất hòa ở Em xinh "say hi".

Động thái của Phương Ly và Châu Bùi gây chú ý. Trước đó, bộ đôi từng vướng nghi vấn mâu thuẫn trong một tập của chương trình.

Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của Phương Ly trên trang cá nhân. Trong đó, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong team Cứ đổ tại cơn mưa và "tag" tên họ, gồm Mỹ Mỹ, Orange, 52Hz, Vũ Thảo My cùng đội ngũ sản xuất nhạc, stylist. Song cư dân mạng phát hiện Châu Bùi không hiện diện trong bài đăng cảm ơn của Phương Ly.

Sau đó, Châu Bùi cũng có động thái đáng chú ý. Trong bài đăng sau tiết mục Cứ đổ tại cơn mưa, Châu Bùi chỉnh sửa phần credit và xóa tên cô ở vị trí stylist.

Sau đó, trên kênh cá nhân, Phương Ly chia sẻ: "Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, bản thân cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ, đó cũng là những điều mình cần lắng nghe và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa".