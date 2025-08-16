Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả

  • Thứ bảy, 16/8/2025 21:38 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Trong chương trình diễn ra vào tối 16/8, Hiền Hồ nhắc lại những sai lầm trước đây của cô. Nữ ca sĩ bất ngờ quỳ gối xuống sân khấu và nói cảm ơn khán giả.

Tối 16/8, Hiền Hồ góp mặt trong một chương trình diễn ra ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Nữ ca sĩ diện trang phục gợi cảm và thu hút sự chú ý của khán giả.

Đáng chú ý, Hiền Hồ nhắc lại ồn ào quá khứ của cô và quỳ gối trước khán giả. "Tôi từng sai trái trong quá khứ. Nếu có một lời nhắn, tôi xin gửi tới mọi người và các bạn trẻ: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'. Hãy nhìn những vết xước của tôi và né ra những cạm bẫy, hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ, đi trên con đường của mình một cách tự tin, bản lĩnh hơn".

hien ho quy goi anh 1

Hiền Hồ tham gia đêm nhạc tại Bắc Ninh. Ảnh: BTC.

Hiền Hồ bị tẩy chay sau khi vướng lùm xùm quan hệ với người đã lập gia đình vào năm 2023. Nữ ca sĩ khi đó xin lỗi và tạm dừng hoạt động khoảng 6 tháng. Sau đó, Hiền Hồ thực hiện đêm nhạc cá nhân để đánh dấu sự trở lại và kể từ đó cũng phát hành một số sản phẩm âm nhạc nhưng không được công chúng đón nhận.

Trong một bài đăng, Hiền Hồ thừa nhận bản thân đã sai, muốn làm lại cuộc đời và không còn liên quan đến chuyện cũ.

Theo Hiền Hồ, cô đã bị hủy show, tẩy chay và sống trong hoang mang, dằn vặt. Do đó, hiện giờ, cô chỉ biết bước tiếp và sửa sai.

"Cho tới ngày ông trời giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc khiến bản thân phải trả giá. Đáng lắm, mình xứng đáng nhận cú tát thật đau như thế. Những điều đi qua có nhiều cái đúng và nhiều cái thật sai. Cảm ơn vì đã tát một cái thật đau để mình chỉnh đốn tác phong và từ đó hoàn thiện", cô từng chia sẻ.

