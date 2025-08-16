Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hướng dẫn Bình An ở Sao nhập ngũ
Trong tập mới của Sao nhập ngũ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp làm mẫu, hướng dẫn Bình An, Huỳnh Anh động tác đi đều.
Xuất hiện trong đêm nhạc, Hiền Hồ quỳ gối trước khán giả và nhắn nhủ: "Đừng sai lầm như tôi".
Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" diễn ra tối 10/8 với điểm nhấn là màn tái hiện diễu binh hùng tráng tại Quảng trường Đỏ đến từ 68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Chiều 4/8, tại buổi họp báo phim "Chốt đơn", đạo diễn và NSX nói đã cân nhắc rất nhiều khi sử dụng AI thay thế nữ chính Thùy Tiên.
Chiều 4/8, tại buổi họp báo phim "Chốt đơn", Quyền Linh lần hiếm hoi nói về ồn ào quảng cáo sai sự thật thời gian qua.
Ở vòng đầu tiên của chung kết Sing! Asia, Phương Mỹ Chi song ca cùng Hoàng Linh bài hát "Lạc trôi". Tiết mục này nhận được nhiều lời khen ngợi từ giám khảo cuộc thi.
Trong phần thi ứng xử, câu trả lời bằng ngoại ngữ của Trâm Anh gây tranh luận vì còn ấp úng, đọc từng chữ tạo cảm giác như đang "học thuộc bài".
Trấn Thành khoe giọng hát khi thể hiện bản ballad "Từng" trong Em xinh "say hi".
Con trai của nghệ sĩ Xuân Bắc vừa đứng chung sân khấu với ca sĩ Quốc Thiên. Bi Béo gây chú ý với vẻ ngoài và giọng hát.
Trong tập phát sóng tại Trạm Việt Nam (Vịnh Hạ Long), Phương Mỹ Chi trình diễn hai ca khúc là "Rock hạt gạo" và "Buôn trăng".
Việt Hương đã tự tay cầm chiếc áo thi đấu, xin chữ ký của nhiều nghệ sĩ Việt và gửi tặng tiền đạo Xuân Son món quà tinh thần.