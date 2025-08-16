Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hong Nhung chia se sau ca mo hinh anh

Hồng Nhung chia sẻ sau ca mổ

15:41 22/1/2025 15:41 22/1/2025 Giải trí 7.1K

"Tôi vừa trải qua ca mổ ung thư vú tại bệnh viện. Khi nhận chẩn đoán, tôi muốn giấu bệnh vì không muốn làm cho hàng trăm đồng nghiệp lo lắng", Hồng Nhung chia sẻ.

Trailer 'Superman' hinh anh

Trailer 'Superman'

22:08 19/12/2024 22:08 19/12/2024 Giải trí 7.0K

Superman trong bộ áo giáp đặc trưng, rơi xuống vùng đất đóng băng. Gương mặt anh đầy vệt máu và vết bầm tím.

Thuy Tien dang doc sach gi? hinh anh

Thùy Tiên đang đọc sách gì?

22:04 24/11/2024 22:04 24/11/2024 Giải trí 1.2K

Hoa hậu cho biết thời gian gần đây, cô quan tâm những cuốn sách có nội dung về sức mạnh bên trong con người. "Sức mạnh tiềm thức" là cuốn gối đầu giường của cô.

