Màn rap tặng đạo diễn 'Avatar' của Rhymastic
Rhymastic gây chú ý khi sáng tác và trình diễn một đoạn rap tặng đạo diễn James Cameron tại buổi ra mắt "Avatar: Lửa và tro tàn".
Chia sẻ video hậu trường chụp hình cưới cách đây 8 năm, Khởi My kể quá trình cô và Kelvin Khánh làm việc cùng ê-kíp Hàn Quốc rất vui vẻ, sống động.
Chiều 10/12, lễ đưa tang nghệ sĩ Thương Tín diễn ra tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa. Thanh Tùng, con trai nghệ sĩ, lặng lẽ cầm di ảnh.
Sau 2 ngày mắc kẹt giữa đảo (trên sông Sêrêpôk), ông N.V.H. đã được cơ quan chức năng và người dân xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cứu hộ thành công nhờ máy bay không người lái.
Tối 31/10, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, mở khóa két sắt của diễn viên Trương Ngọc Ánh trước sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát.
Katy Perry công khai thân mật bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong dịp sinh nhật lần thứ 41.
Trong tiệc cưới diễn ra tối 22/10, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương cùng cắt bánh, trao nhẫn... trước sự chúc phúc của họ hàng 2 bên cũng như quan khách.
Lễ cưới Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, diễn ra tối 22/10 tại Quảng Trị.
Doanh nhân Nguyễn Viết Hải mong Viết Vương và Đỗ Thị Hà hạnh phúc, yêu thương nhau.
Trong bán kết Miss Grand International tối 15/10, Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý khi diện áo tắm cut-out, khoe dáng gợi cảm.
Tham gia The Voice Mỹ, Myra Trần bị loại sau vòng giấu mặt. Cô khóc khi không được HLV nào bấm chọn.